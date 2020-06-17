Тимчасова слідча комісія Верховної Ради не задоволена розслідуванням справи вбитої Катерини Гандзюк, зокрема члени комісії виявили багато порушень у розслідуванні.

Зокрема, і те, що підозрюваний Владислав Мангер увесь час залишався на своїй посаді. Про це на засіданні ВРУ зазначив Ігор Василів – народний депутат від "Слуги народу" та голова ТСК у справі про вбивство Катерини Гандзюк, повідомляє 24 канал.

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За його словами, залишившись на посаді голови Херсонської облради, Мангер весь цей час міг тиснути на учасників та свідків. Тому в комісії акцентують на тому, що мають продовжувати контролювати слідчих. Крім того, в ТСК вважають, що вже рік справа не рухається.