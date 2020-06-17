Тимчасова слідча комісія Верховної Ради не задоволена розслідуванням справи вбитої Катерини Гандзюк, зокрема члени комісії виявили багато порушень у розслідуванні.
Зокрема, і те, що підозрюваний Владислав Мангер увесь час залишався на своїй посаді. Про це на засіданні ВРУ зазначив Ігор Василів – народний депутат від "Слуги народу" та голова ТСК у справі про вбивство Катерини Гандзюк, повідомляє
24 канал.
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Владиславу Мангеру обирають запобіжний захід: що про нього відомо
За його словами, залишившись на посаді голови Херсонської облради, Мангер весь цей час міг тиснути на учасників та свідків. Тому в комісії акцентують на тому, що мають продовжувати контролювати слідчих. Крім того, в ТСК вважають, що вже рік справа не рухається.
"Розслідування у кримінальному провадженні від 12 липня 2019 року після певних успіхів фактично зупинилося. Підозрюваного Мангера не було відсторонено від посади, обраний запобіжний захід на той час було не змінено. Це створювало ризики використання Мангером своєї посади у власних інтересах", – заявив народний депутат від "Слуги народу" та голова ТСК Ігор Василів.
Що відомо про Мангера Владислав Мангер – голова Херсонської обласної ради. Його підозрюють в організації нападу на активістку і радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк. В результаті нападу (облили сірчаною кислотою) вона за кілька місяців померла у лікарні. 17 червня Печерський райсуд Києва обирає Мангеру запобіжний захід у цій справі.
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На громадську активістку та працівницю виконкому Херсонської міської ради Катерину
Гандзюк невідомі напали 31 липня 2018 року. Тоді її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого 40% її тіла зазнало опіків. Гандзюк кілька місяці намагались врятувати, проводили безліч оперативних втручань, однак 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні. Як виявили,
напад здійснили 5 осіб – Сергій Торбін, В’ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, Володимир Васянович та Віктор Горбунов. У червні 2019 року їх було визнано винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Вони отримали від 3 до 6,5 років. Однак найдовше за ґратами сидітиме Торбін і Грабчук, який, власне, і облив кислотою Гандзюк. Розслідування щодо нападу продовжилося, адже
замовників та організаторів досі не знайшли. Через це Олексій Левін втік закордон. Його затримали в Болгарії 24 січня 2020 року. За певний час він встиг змінити зовнішність. Досудове розслідування було поновлено. Однак Левін відмовляється свідчити у суді по цій справі. 25 травня суд вирішив залишити підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня. СБУ та Генпрокуратура Ірина Венедіктова повідомили, що завершили досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк 27 квітня 2020 року. Висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу –
Олексію Левіну та Владиславу Мангеру. Також екснардепу та ексголові Херсонської ОДА Андрію Гордєєву та колишньому заступнику голови Херсонської ОДА Євгену Рищуку. Вони нібито теж могли бути причетні до цієї справи, підозри не оголошували.
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