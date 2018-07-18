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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Обнаружили стафилококк и кишечную палочку, но детский лагерь "Славутич" – работает

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Во вторник, 17 июля, в детский лагерь "Славутич" Киевской области, вопреки предписанию Госспоживслужбы, заехала новая смена – более 200 детей. Тогда как три экспертизы обнаружили в пищеблоке учреждения стафилококк и кишечную палочку.

Об этом рассказал в прямом эфире журналист 24 канала.

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Охранники лагеря "Славутич" утверждают, что в лагере никого нет. Ни детей, ни руководства.

Славутич

Родители, дети и охрана лагеря "Славутич"

Родители и дети знают о проверках, и утверждают, что в лагере все работает.

Напомним, что в лагере "Славутич" отчитались о проведении дезинфекции пищеблока. Его администрация обратилась к Госпродспоживслужбе относительно проведения повторного отбора проб на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние отравление
Источник: 24 канал
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