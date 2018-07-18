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Виявили стафілокок і кишкову паличку, але дитячий табір "Славутич" – працює

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У вівторок, 17 липня, у дитячий табір "Славутич", що на Київщині, усупереч припису Держспоживслужби, заїхала нова зміна – понад 200 дітей. Тоді як три експертизи виявили у харчоблоці закладу стафілокок і кишкову паличку.

Про це розповів у прямому ефірі журналіст 24 каналу.

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Охоронці табору "Славутич" стверджують, що у таборі нікого немає. Ні дітей, ні керівництва.

Славутич

Батьки, діти та охорона табору "Славутич"

Батьки і діти знають про перевірки, та стверджують, що у таборі все працює.

Нагадаємо, що у таборі "Славутич" прозвітували про проведення дезінфекції харчоблоку. Його адміністрація звернулася до Держпродспоживслужби щодо проведення повторного відбору проб на бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок та патогенну флору.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України отруєння Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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