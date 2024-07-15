В случае выявления нарушений, или разногласий, гражданину будет рекомендовано прибыть в ТЦК. Об этом в эфире телемарафона заявила представитель сектора мобилизационной и оборонной работы Лариса Козак, передает 24 Канал.

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Козак рассказала о том, что при осуществлении патрулей оповещения происходит не только проверка персонально-учетных данных.

Проверяется принадлежность к воинскому учету, пребывания на воинском учете, соблюдение других предусмотренных правил воинского учета и даже соответствие военно-учетному документу, тем данным, которые содержатся в ЕГРПВР, или картотекам, которые содержатся в ТЦК,

– отметила она.

Представительница сектора мобилизационной и оборонной работы добавила, что по законодательству, если будут выявлены нарушения, или расхождения, гражданину будет предложено прибыть в ТЦК. Также такому лицу будет сразу на месте выписана повестка.

Козак отмечает, что, что выдается не заготовленная повестка, а выписывается новая по конкретному нарушителю, которого обнаружила группа оповещения.