Представительница Центрального юридического управления Генштаба ВСУ, подполковник юстиции Ирина Гарбуз рассказала, что может быть, если не оплатить штрафы. Подробное объяснение она дала в видео, которое опубликовали в Генштабе, передает 24 Канал.

Смотрите также Срок обновления военно-учетных данных не будут продлевать: комментарий Минобороны

Что будет, если не платить штраф за необновление данных

В Генштабе напомнили, что все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Если этого не сделать, то украинцы будут получать штрафы.

Так, размер штрафов предусмотрен статьей 210 об административном правонарушении. За совершение первого правонарушения предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, за повторное нарушение в течение года – 25,5 тысячи гривен.

Однако, если гражданин Украины не будет платить штрафы, то его могут наказать. Так, дело могут передать в органы исполнительной государственной службы. В таком случае на имущество должника или счета может быть наложен арест.

В то же время в Минобороны отмечают, что обновлять военно-учетные данные можно и после 16 июля. Поэтому военнообязанным украинцам советуют не ожидать необходимости платить штрафы, а сделать обновление данных через Резерв+.