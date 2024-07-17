Представниця Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ, підполковниця юстиції Ірина Гарбуз розповіла, що може бути, якщо не сплатити штрафи. Детальне пояснення вона дала у відео, яке опублікували в Генштабі, передає 24 Канал.

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Що буде, якщо не платити штраф за неоновлення даних

В Генштабі нагадали, що усі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо цього не зробити, то українці отримуватимуть штрафи.

Так, розмір штрафів передбачений статтею 210 про адміністративне правопорушення. За вчинення першого правопорушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, за повторне порушення протягом року – 25,5 тисячі гривень.

Однак, якщо громадянин України не буде сплачувати штрафи, то його можуть покарати. Так, справу можуть передати до органів виконавчої державної служби. У такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладений арешт.

Водночас у Міноборони наголошують, що оновлювати військово-облікові дані можна й після 16 липня. Тому військовозобов'язаним українцям радять не очікувати необхідності сплачувати штрафи, а зробити оновлення даних через Резерв+.