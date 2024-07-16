Оновити свої дані можна ще до 23:59 вівторка 16 липня. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін, пише 24 Канал.

Дивіться також Це лише один крок, – майор ЗСУ оцінив закон про мобілізацію

Дані можна було оновити впродовж 60 днів

Для оновлення даних військовозобов'язаним дали 60 днів. Частина з призовників вирішила пройти процедуру в останній день і, як зауважив Дмитро Лазутків, вистояти черги до ЦНАПів та ТЦК у спеку.

60 днів було відведено на оновлення даних – зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК та СП і в застосунку Резерв+. Багато хто, вочевидь, відкладав це на останній момент або розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані,

– сказав речник Міноборони.

Додамо, що раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко заявила, після 17 липня змога далі оновлювати свої дані буде. Втім, санкції на тих, хто не оновив інформацію вчасно, все ж накладатимуть.

"Якщо 17 липня контактні дані оновлені не будуть, то керівники ТЦК зможуть розглядати це як порушення та накладати адміністративні стягнення. Під час проведення мобілізації та періоду воєнного стану ТЦК та СП мають право накладати такі штрафи", – сказала вона.