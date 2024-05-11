Полковник Юрий Глущенко рассказал в интервью Radio NV, что граждане мужского пола, которые уже сейчас обновили данные в ТЦК и СП, не обязаны после вступления в силу закона идти и обновлять данные снова. Стоит заметить, что закон вступает в силу с 18 мая 2024 года.

Смотрите также Мобилизация по-новому: как будет работать принятый законопроект

Что известно об обновлении данных ограниченно годными и снятыми с учета

Юрий Глущенко ответил на вопрос, нужно ли гражданам, которые являются ограниченно годными или имеют "белый билет" также обновлять данные в ТЦК и СП.

Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это тесно связано с тем, что у нас в стране сейчас введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, которые находятся у нее на воинском учете. Несмотря на то, что он пригоден или ограниченно пригоден, непригоден к военной службе,

– пояснил представитель Генштаба ВСУ.

Также он рассказал, что ограниченно годные, согласно закону 10313, были исключены. Однако сейчас граждане будут иметь статус или пригодный, или непригодный к военной службе.

"Таким образом эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мероприятий мобилизации", – заявил представитель Генштаба ВСУ.

Полковник Юрий Глущенко уточнил, что в случае, если человек в возрасте с 18 до 60 лет исключен из воинского учета, то ему не нужно приходить в ТЦК и СП для обновления своих данных. Однако исключение из учета должно быть указанным в соответствующих государственных реестрах, в военном билете.

Однако в Генштабе ВСУ объяснили, что во время действия правового режима военного положения и мобилизации каждый человек должен иметь при себе военно-учетный документ с соответствующими отметками.

"Если в этом документе нет отметки, что он исключен из воинского учета, то во время проверки этих документов к этому гражданину возникнут вопросы со стороны работников ТЦК для уточнения", – объяснил представитель Генштаба ВСУ.

В Украине отменили статус "ограниченно годный"