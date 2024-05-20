Киевляне рассказали, как они обновляют данные в ТЦК в эфире КИЕВ24, информирует 24 Канал. Как идет процедура обновления данных военнообязанных в столице, читайте далее в материале.

Смотрите также По каким причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК

Киевляне обновляют данные в ТЦК

Один из мужчин, которых опросили корреспонденты, уверяет, что специально ночевал у родственников, чтобы прийти в ТЦК одним из первых. Однако, даже несмотря на то, что прибыл на место он еще в 5 утра, в очереди он был не совсем первым. Так, мужчина был аж 16-м.

Я приехал в 5 утра сюда, чтобы занять очередь, и записался уже 16-м. Людей очень много, не всегда они успевают и справляются. Но надо все равно получить документ. Я живу далеко отсюда и ночевал у родственников через дорогу, чтобы занять себе очередь,

– рассказывает мужчина.

Другой человек, который пообщался дал свой комментарий, отмечает, что не подлежит мобилизации – однако все равно должен обновить данные согласно новым положениям. Так, прежде, чем ему удастся это сделать, нужно будет пропустить перед собой более сотни людей, ведь в очереди он 114-й.

Я кандидат наук, у меня есть отсрочка и не подлежащий мобилизации. Но документы надо обновить после 18 мая, но сначала говорили, что с 13 мая можно обновить. Я пришел в 8 утра, мне сказали, что принимают после 18 мая. Вот я пришел снова, сегодня я 114-й в очереди,

– поделился он с журналистами.

Третий опрошенный фактически сравнил обновление данных с лотереей. Согласно его словам, чтобы получить военный билет в нынешних условиях "надо, чтобы повезло".

Я прихожу с 13 мая. Это надо просто, чтобы везло. Сейчас надо было снова прийти, сейчас я 30-й в очереди, пришел в 05:25 утра. Это мне уже получить военный билет,

– рассказал о своем опыте мужчина.

Сколько военнообязанных уже обновили свои данные через Резерв+: что известно