Киевляне рассказали, как они обновляют данные в ТЦК в эфире КИЕВ24, информирует 24 Канал. Как идет процедура обновления данных военнообязанных в столице, читайте далее в материале.
Смотрите также По каким причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК
Киевляне обновляют данные в ТЦК
Один из мужчин, которых опросили корреспонденты, уверяет, что специально ночевал у родственников, чтобы прийти в ТЦК одним из первых. Однако, даже несмотря на то, что прибыл на место он еще в 5 утра, в очереди он был не совсем первым. Так, мужчина был аж 16-м.
Я приехал в 5 утра сюда, чтобы занять очередь, и записался уже 16-м. Людей очень много, не всегда они успевают и справляются. Но надо все равно получить документ. Я живу далеко отсюда и ночевал у родственников через дорогу, чтобы занять себе очередь,
– рассказывает мужчина.
Другой человек, который пообщался дал свой комментарий, отмечает, что не подлежит мобилизации – однако все равно должен обновить данные согласно новым положениям. Так, прежде, чем ему удастся это сделать, нужно будет пропустить перед собой более сотни людей, ведь в очереди он 114-й.
Я кандидат наук, у меня есть отсрочка и не подлежащий мобилизации. Но документы надо обновить после 18 мая, но сначала говорили, что с 13 мая можно обновить. Я пришел в 8 утра, мне сказали, что принимают после 18 мая. Вот я пришел снова, сегодня я 114-й в очереди,
– поделился он с журналистами.
Третий опрошенный фактически сравнил обновление данных с лотереей. Согласно его словам, чтобы получить военный билет в нынешних условиях "надо, чтобы повезло".
Я прихожу с 13 мая. Это надо просто, чтобы везло. Сейчас надо было снова прийти, сейчас я 30-й в очереди, пришел в 05:25 утра. Это мне уже получить военный билет,
– рассказал о своем опыте мужчина.
Сколько военнообязанных уже обновили свои данные через Резерв+: что известно
- По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, сервис Резерв+ сразу же вызвал большой ажиотаж. По ТЦК, по словам спикера, еще нет окончательной статистики. Люди постоянно идут, данные обновляются.
- Он рассказал, что сейчас уже 300 тысяч военнообязанных уточнили свои данные через приложение Резерв+. Также зарегистрировано 620 тысяч скачиваний. На 11 часов 20 мая все технические проблемы, которые были в первый день, исправлены.
- Ранее Лазуткин говорил, что около 260 тысяч украинцев обновили свои данные. В Резерве+ больше всего людей обновило данные. Это примерно в 80 раз больше, чем в ЦНАПах.