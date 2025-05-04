Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Обновление карты DeepState

По данным аналитиков, враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Нового и Новомихайловки.

Село Зеленое Поле расположено на Покровском направлении, в Краматорском районе Донецкой области. Расстояние до райцентра составляет около 35 километров и проходит по автодороге местного значения.

Где расположено село Зеленое Поле: смотрите на карте

Населенный пункт Новое размещен на Лиманском направлении.

Где расположено село Новое: смотрите на карте

Новомихайловка также размещена на Лиманском направлении, северо-восточнее Нового.

Где расположено село Новомихайловка: смотрите на карте

К слову, в течение 3 мая российские оккупанты совершили 253 штурмовые действия – это третий наибольший показатель в год. Только на Покровском направлении произошло 113 атак – наибольшее количество штурмов за 2025-й год.