Об этом идет речь в статье "Последний шанс вагоностроителей: что может помочь реанимировать целую отрасль".

В этом году инциденты на железной дороге в Украине участились с завидной регулярностью. По словам генерального директора "Азовмаша" Андрея Малюги, это происходит, главным образом, из-за сильной изношенности грузового подвижного состава.

Но кроме зарегистрированных происшествий необходимо учитывать и аварии, которые не случились. Как объясняет директор Кременчугского сталелитейного завода Ростислав Дубров, каждый день по всей Украине происходит множество так называемых предаварийных случаев. Это когда работники железной дороги успевают выявить поломку до того, как она приведет к аварии.

В начале октября Министерство инфраструктуры предложило сократить сроки эксплуатации старых и аварийных вагонов, то есть, инициировало обновление вагонного парка в Украине. Так, полувагоны с нормативным сроком эксплуатации 22 года имеют предельно допустимый срок — 44 года. То есть после ремонта срок эксплуатации можно продлить в 2 раза. Таким образом, сегодня в Украине полувагоны можно использовать целых 44 года с момента производства. Если считать от сегодняшнего дня, то именно столько лет назад Леонид Брежнев возглавил Президиум Верховного совета СССР, в США президентом стал Джимми Картер, а Пиночет запретил все политические партии.

В результате этой инициативы в ближайшие 7 лет должны списать около 57 тыс. изношенных вагонов и заменить их на 46 тыс. новых вагонов, построенных в Украине.

По словам Валерия Лаптева, директора по продажам Краматорского металлопрокатного завода, план действий Мининфраструктуры обсуждают в правительстве еще с позапрошлого года. Хотя на сегодня это единственный вариант решить проблему с обновлением подвижного состава. И по-хорошему этот процесс должен был начаться еще несколько лет назад.

Михаил Ромашко, директор завода по производству вагонных осей в Каменском, утверждает, что запуск этой программы позволит решить еще один важный вопрос — реанимировать украинское вагоностроение. Эта отрасль последние годы практически вообще не работает. А если поделить на 7 лет то количество вагонов, которые надо построить, если парк начнут обновлять, это не то чтобы обеспечит достаточную нагрузку для украинских производителей, но позволит обеспечить людей работой, получить средства на модернизацию производства, причем не только для вагоностроителей, но и для смежных отраслей.

По мнению Ростислава Дуброва, осталось совсем немного времени, чтобы вообще сохранить отрасль вагоностроения в Украине. Даже те оценки рынка, в которых говорят о сокращении производства на 60-70%, не показывают, насколько тяжелая ситуация в этой отрасли. И если в 2012 году предприятия производили десятки тысяч вагонов, то сегодня речь идёт о тысячах.

В долгосрочной перспективе, если отрасль вагоностроения не перезапустить сейчас, то говорить об отечественных вагонах не придется совсем. Единственной возможностью обновлять парк будет закупка вагонов у России или других иностранных производителей.