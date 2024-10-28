Также есть продвижение в направлении Селидово, который россияне хотят окружить. Об этом свидетельствует сообщение от аналитиков DeepState, которые в ночь на 28 октября показали обновленную карту фронта.
Смотрите также Уничтожили танк и повредили "Терминатор": Генштаб рассказал о жестких боях на Покровском направлении
Что происходит на фронте
Согласно обновленной карте, россиянам удалось продвинуться в сразу нескольких населенных пунктах.
Враг оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки,
– говорится в сообщении.
Город Горняк оккупировали россияне: смотрите на карте
Долгое время противник пытается окружить и Селидово Донецкой области. Для этого россияне продвигаются в сторону Вишневого, которое является очень важным с точки зрения логистического обеспечения.
Россияне продолжают наступать на Селидово: смотрите на карте
Также есть активизация оккупационных войск у Богоявленки. Это село Угледарской городской общины Волновахского района Донецкой области.
Враг штурмует возле Богоявленки: смотрите на карте
В той же громаде расположены поселки Новоукраинка и Шахтерское, в которых сейчас фиксируется продвижение российских захватчиков.
Противник активизировался возле Новоукраинки и Шахтерского: смотрите на карте
Россияне также не оставляют штурмовать возле Новоалексеевки. Это село Хлебодаровской сельской общины Волновахского района Донецкой области, которое расположено неподалеку вышеупомянутых Вишневого и Селидово.
Оккупанты продвигаются в направлении Новоалексеевки: смотрите на карте
Незадолго до этого в DeepState сообщали, что россияне подняли красный флаг в центре Богоявленки. Отмечалось, что вражеская пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину