Напомним, ВСУ вышли из Угледара в начале октября. Причиной стала угроза окружения украинской группировки в городе.

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Продвижение россиян возле Угледара

В DeepState сообщают, что россияне подняли красный флаг в центре Богоявленки.

Пока неизвестно полностью ли село под врагом, но уже вчера было известно, что их пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину,

– отмечают аналитики.

Отметим, что в утреннем обновлении карты DeepState сообщили о продвижении врага и у Шахтерского и Новоукраинки. Эти населенные пункты расположены неподалеку Угледара.

Какая ситуация возле Угледара: смотрите на карте

Также аналитики опубликовали фото россиян, вероятно, в здании городского совета Селидово. Там отметили, что ожидают официальной информации по поводу ситуации.