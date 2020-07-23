Tesla не устает модернизировать свою самую старшую модель Model S, которая выпускается уже 8 лет. Теперь она стала первым серийным электрокаром с запасом хода в 402 мили, то есть 650 км на одном заряде.

Дальнобойную версию назвали Model S Long Range Plus. Для сравнения в 2012 году, когда модель только появилась в продаже она имела запас хода 426 километров, а самая простая версия всего 335 километров. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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Хотя с тех пор был только один рестайлинг, в результате которого несколько изменилась внешность модели, другие улучшения происходили благодаря обновлению программного обеспечения.



Tesla Model S Long Range Plus / Скриншот с сайта Tesla

В версии Long Range Plus удалось улучшить максимальную дистанцию пробега, благодаря использованию более легких материалов в конструкции автомобиля и в аккумуляторах, а также за счет специальных аэродинамических колес с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.



Салон Tesla Model S Long Range Plus / Скриншот с сайта Tesla

А еще электромобиль оснастили современной батареей на 100 кВт*ч и улучшенной системой охлаждения, а также оптимизированной системой рекуперации кинетической энергии при торможении.

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Porsche Macan и гибридный Volkswagen Passat провалили "лосиный тест" на скорости 70 километров в час.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24":