Tesla не втомлюється модернізовувати свою найстаршу модель Model S, яка випускається вже 8 років. Тепер вона стала першим серійним електрокаром з запасом ходу у 402 милі, тобто 650 км на одному заряді.

Далекобійну версію назвали Model S Long Range Plus. Для порівняння у 2012 році, коли модель лише з'явилася в продажу вона мала запас ходу 426 кілометрів, а простіша версія усього 335 кілометрів. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Хоча з того часу був тільки один рестайлінг, в результаті якого трохи змінилася зовнішність моделі, інші покращення відбувалися завдяки оновленню програмного забезпечення.

Tesla Model S Long Range Plus / Скриншот зі сайту Tesla

В версії Long Range Plus вдалося поліпшити максимальну дистанцію пробігу, завдяки використанню легших матеріалів в конструкції автомобіля і в акумуляторах, а також коштом спеціальних аеродинамічних коліс зі зменшеним на 2% опором коченню.

Салон Tesla Model S Long Range Plus / Скриншот зі сайту Tesla

А ще електромобіль оснастили сучаснішою батареєю на 100 кВт*год і поліпшеною системою охолодження, а також оптимізованою систему рекуперації кінетичної енергії при гальмуванні.

Також у випуску:

Porsche Macan та гібридний Volkswagen Passat провалили "лосиний тест" на швидкості 70 кілометрів за годину.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":