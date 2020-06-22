Вот уже три года парк Мозолевского в Покрове Днепропетровской области играет центральную роль в жизни всех жителей города с сорокотысячным населением.

О том, как парк из символа депрессивности превратился в место активного и разнообразного комфортного отдыха, вспоминает в Facebook Юрий Голик, который в 2015 – 2019 годах в качестве советника бывшего губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко был свидетелем и участником преобразований в Покрове.

"Г. Покров в Днепропетровской области. Население 40 000 человек. Тот самый, где мэр Александр Шаповал. Лучший мэр среди всех областных центров страны и 99% областных тоже. Три года назад в Покрове был реконструирован парк имени Мозолевского. До реконструкции на месте того, что называлось парком, но им не было, было заброшенное нечто с окурками, пустыми бутылками и другими декорациями, подходящими для съемок документальных фильмов о заброшенных и депрессивных территориях. После реконструкции здесь появился уютный и комфортный парк", – пишет Голик.

Сегодня в парке стали уже традиционными спортивные занятия выходного дня для старших жительниц Покрова – "Спортивные барышни": "Три года назад Оля Ревт и Ольга Ишунина позвали девушек старшего возраста на спортивную зарядку на выходных. Так родился проект "Спортивные барышни". Сегодня этому проекту ровно три года. Обычный для Европы проект. Но уникальный для нашей страны. Когда пожилые люди не сидят взаперти в четырех стенах, а имеют возможности для активного отдыха, благодаря новой инфраструктуре, которая создана для комфорта людей".

Для детей здесь устраивают пенные вечеринки в фонтане, под открытым небом действует кинотеатр, проводятся шахматные турниры.

Одной реконструкцией парка преобразования в Покрове не ограничились. Голик перечисляет и много других достижений руководства города в 2015 – 2019 годах: ремонт 70% всех дорог, реконструкция фильтровально-насосной и канализационно-насосной станций, реконструкция школы и строительство нового детского сада. Покров также стал первым в Украине городом, который полностью отказался от использования газа для отопления.

"В Покрове было ликвидировано центральное дырявое отопление, которое грело воздух, и за счет инвестора (в Покрове) появилось альтернативное отопление, благодаря которому в помещениях стало по-настоящему тепло, а город перестал плодить долги перед Нафтогазом", – вспоминает Голик.

Ранее уже сообщалось, что в Днепропетровской области в 2015 – 2019 годах были реконструированы десятки школ, которые сформировали стандарты для всех новых украинских школ.