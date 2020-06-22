Ось вже три роки парк Мозолевського у Покрові Дніпропетровської області відіграє центральну роль у житті всіх мешканців міста з сорокатисячним населенням.

Про те, як парк із символу депресивності перетворився на місце активного та різноманітного комфортного відпочинку, згадує у Facebook Юрій Голик, який у 2015-2019 роках в якості радника колишнього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка був свідком і учасником перетворень у Покрові.

"М. Покров у Дніпропетровській області. Населення 40 000 осіб. Те саме, де мер Олександр Шаповал. Кращий мер серед усіх не обласних центрів країни і 99% обласних теж. Три роки тому у Покрові було реконструйовано парк імені Мозолевського. До реконструкції на місці того, що парком називалося, але їм не було, було занедбане ніщо з недопалками, порожніми пляшками та іншими декораціями, придатними для зйомок документальних фільмів про покинуті та депресивні території. Після реконструкції тут з'явився затишний і комфортний парк", – пише Голик.

Сьогодні у парку стали вже традиційними спортивні заняття вихідного дня для старших мешканок Покрова – "Спортивні панянки": "Три роки тому Оля Ревт і Ольга Ішуніна покликали дівчат старшого віку на спортивну зарядку на вихідних. Так народився проєкт "Спортивні панянки». Сьогодні цьому проєкту рівно три роки. Звичайний для Європи проєкт. Але унікальний для нашої країни. Коли люди похилого віку не сидять під замком у чотирьох стінах, а мають можливості для активного відпочинку, завдяки новій інфраструктурі, яка створена для комфорту людей".

Для дітей тут влаштовують пінні вечірки у фонтані, під відкритим небом діє кінотеатр, проводяться також шахові турніри.

Однією реконструкцією парку перетворення у Покрові не обмежилися. Голик перераховує і багато інших досягнень керівництва міста у 2015-2019 роках: ремонт 70% усіх доріг, реконструкція фільтрувально-насосної і каналізаційно-насосної станцій, реконструкція школи та будівництво нового дитячого садка. Покров також став першим в Україні містом, яке повністю відмовилося від використання газу для опалення.

"У Покрові було ліквідовано центральне діряве опалення, яке гріло повітря, і за рахунок інвестора (у Покрові) з'явилося альтернативне опалення, завдяки якому у приміщеннях стало по-справжньому тепло, а місто перестало плодити борги перед Нафтогазом", – згадує Голик.

Раніше вже повідомлялося, що у Дніпропетровській області у 2015-2019 роках було реконструйовано десятки шкіл, які сформували стандарти для усіх нових українських шкіл.