МАГАТЭ планируют проверки в Иране: обогащенный уран может достаться России

МАГАТЭ намерено возобновить инспекции ядерных объектов Ирана в Исфахане, которые прекратились после ударов Израиля и США в 2025 году. Организация допускает возможность вывоза иранского урана в другие страны, в частности Россию.

Об этом заявил руководитель Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Associated Press.

Какое заявление по урану сделали в МАГАТЭ?

Проверки в Исфахане прекратились еще в июне 2025 года, когда Израиль и США провели 12-дневную военную операцию против Ирана.

Во время атак удары были направлены именно по ядерным объектам Ирана. В МАГАТЭ предполагают, что большая часть высокообогащенного урана до сих пор может храниться на этих территориях.

Именно поэтому агентство хочет провести новые инспекции, чтобы убедиться, что ядерные материалы остаются под контролем. Гросси напомнил, что Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия обязан предоставить инспекторам доступ к своим ядерным объектам.

Иран сейчас имеет 440,9 килограмма урана, обогащенного до 60% чистоты. Тогда как для изготовления ядерного оружия его нужно довести до 90% чистоты. В МАГАТЭ предполагают, что указанного количества урана хватит ориентировочно на 10 ядерных устройств.

Глава организации убежден, что сейчас около 200 килограммов этого урана хранится в туннелях на подземном объекте в Исфахане. Есть данные, указывающие на то, что этот объект, вероятно, не получил существенных повреждений в результате ударов по Ирану, которые состоялись в 2025 и 2026 годах.

Кроме того, Гросси сообщил, что МАГАТЭ уже общалось с Россией и другими странами возможность вывоза к ним иранского урана. Впрочем, никаких деталей из обсуждений пока нет.

В МАГАТЭ отметили, что "важно, чтобы этот материал покинул Иран" или был смешан с сырьем для уменьшения степени его обогащения.

Важно! Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк в комментарии 24 Канала предположил, что война на Ближнем Востоке может длиться даже не годы, а десятилетия, как это было в Афганистане. В свою очередь это будет влиять на цены на нефть – они и в дальнейшем будут оставаться высокими и деморализует настроения в демократических странах мира. Именно такая ситуация будет играть на руку России и Китаю. В то же время Иран стремится достичь приемлемого режима тишины, чтобы таки завершить создание своего ядерного оружия.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина находится в неопределенности относительно проведения мирных переговоров с Россией. Никаких положительных сигналов от американской стороны нет, добавил президент.

Тогда как США продолжают свою войну против Ирана, применяя все новые виды вооружения. Так 30 апреля стало известно, что Штаты намерены впервые развернуть гиперзвуковую ракету Dark Eagle на Ближнем Востоке, которая может атаковать цели на расстоянии более 480 километров. Причина такого решения – перемещение иранских пусковых установок. Эксперты предполагают, что применение такого оружия существенно изменит баланс сил в регионе.

Западные СМИ пишут, что цена нефти продолжает лететь вверх – сейчас ее стоимость достигла четырёхлетнего максимума. Из-за закрытия Ормузского пролива ситуация в регионе, и более – в мире, остается сложной и довольно ощутимой.

Стороны не готовы идти на уступки, поэтому вооруженная эскалация конфликта продолжается.