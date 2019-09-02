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      Обогнал четырех россиян: украинский школьник выиграл Европейскую олимпиаду по информатике

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      Артем Фомюк – десятиклассник и победитель Евроолимпиады
      Артем Фомюк – десятиклассник и победитель Евроолимпиады / facebook.com/andriipopyk

      В словенском городе Марибор завершилась третья Европейская олимпиада по информатике среди юниоров. Участников было 90 из 24 стран, и из них 4 – украинцы. Золотую медаль получил юноша из Хмельницкого Артем Фомюк.

      Артем занял третье место в итоговой турнирной таблице, однако его можно считать полноценным победителем – золотой медалью награждали первых восьми участников.

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      Андрей Попик, учитель и основатель бесплатного кружка по программированию "Алгоритм", рассказал: его воспитанник Артем Фомюк попал на Европейскую олимпиаду, показав хорошие результаты на всеукраинской. А в Европе парня опередили только двое учеников из Румынии.

      Впрочем, в бочке меда нашлось место и ложке дегтя. Оказалось, что эту поездку детей на олимпиаду государство не финансировало.

      Он (Артем Фомюк – 24 канал) обогнал всех 4-х россиян, несмотря на мощную специализированную физико-математическую подготовку в РФ. Так что – Слава Украине! Хотя государство так и не профинансировало эту поездку,
      – написал Попик в своем фейсбуке.

      Олимпиада в Мариборе состояла из двух туров, в каждом из которых было три задачи алгоритмического характера. Каждый тур длился 5 часов. Проверка задач на таких олимпиадах полностью автоматизирована. Участники должны были найти не только правильное, но и оптимальное решение каждой задачи, еще и особенно – безупречно реализовать его на языке программирования.

      Другие представители сборной Украины показали также хорошие результаты. Олег Навер из Ужгорода занял десятое место в рейтинге, Игорь Пылаев из Харькова – 18-й (им вручили серебряные медали), а Андрей Вороной из Харькова стал 34-м (бронзовая награда).

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Образование Европа
      Источник: 24 канал
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