Обігнав чотирьох росіян: український школяр виграв Європейську олімпіаду з інформатики

У словенському місті Марибор завершилася третя Європейська олімпіада з інформатики серед юніорів. Учасників було 90 із 24 країн, і з них 4 – українці. Золоту медаль здобув юнак із Хмельницького Артем Фомюк.

Артем посів третю сходинку у підсумковій турнірній таблиці, однак його можна вважати повноцінним переможцем – золотою медаллю нагороджували перших вісьмох учасників.

Дивіться також: День знань – святкові картинки-привітання з першим дзвоником

Андрій Попик, вчитель і засновник безкоштовного гуртка з програмування "Алгоритм", розповів: його вихованець Артем Фомюк потрапив на Європейську олімпіаду, показавши гарні результати на всеукраїнській. А в Європі хлопця випередили лише двоє учнів з Румунії.

Утім, у бочці меду знайшлося місце і ложці дьогтю. Виявилося, що цю поїздку дітей на олімпіаду держава не фінансувала.

Він (Артем Фомюк – 24 канал) обігнав всіх 4-х росіян, попри потужну спеціалізовану фізико-математичну підготовку в РФ. Так що – Слава Україні! Хоча держава так і не профінансувала цю поїздку,

– написав Попик у своєму фейсбуку.

Олімпіада у Мариборі складалася з двох турів, у кожному з яких було три задачі алгоритмічного характеру. Кожен тур тривав п'ять годин. Перевірка задач на таких олімпіадах повністю автоматизована. Учасники мали віднайти не лише правильне, а й оптимальне розв'язання кожної задачі, ще ж і надто – бездоганно реалізувати його мовою програмування.

Інші представники збірної України показали також хороші результати. Олег Навер з Ужгорода посів 10-е місце у рейтингу, Ігор Пилаєв з Харкова – 18-й (їм вручили срібні медалі), а Андрій Вороной з Харкова став 34-м (бронзова нагорода).