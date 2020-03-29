21:54
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Обойтись без сокращений бюджета – не удастся: Зеленский рассказал, куда пойдут деньги

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский

      Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал изменения, предложенные правительством в госбюджет Украины. По его словам, ранее черновой вариант проекта изменений в бюджет справедливо вызвал возмущение в обществе.

      Сейчас, убежден президент, документ переработан. Об этом он заявил в своем традиционном обращении к украинцам.

      Советуем ознакомиться Правительство определилось с изменениями в госбюджет: что предлагают

      Далеко не все удалось сохранить, но это временная экономия. Только на время карантина. После его окончания расходы для каждой отрасли будут обязательно возвращены,
      – пообещал Зеленский.

      Как Зеленский охарактеризовал изменения в бюджет, которые предлагает правительство

      • Зеленский анонсировал сокращение зарплат топ-чиновников, судей, руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов.
      • Ни одной гривны, по словам президента, не будет урезано из расходов на армию и оборону Украины.
      • Будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь украинцев. А значит их зарплаты должны быть на уровне бойцов на передовой.
      • Он также отметил, что правительство пыталось сохранить, насколько это возможно, расходы на образование, культуру и спорт.

      Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам:

      Что известно об урезании госбюджета-2020?Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в госбюджет. Премьер-министр уверяет, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. Однако финансирование некоторых направлений пришлось сократить. Это нужно, чтобы выделить дополнительные деньги на борьбу с распространением коронавируса. В Украине планируют для этого создать Стабилизационный фонд.

      Какие изменения в госбюджет предлагает правительство Шмыгаля

      • Общий доход бюджета уменьшить на примерно 100 миллиардов гривен.
      • Дефицит бюджета увеличить на 200 миллиардов гривен.
      • Отменить статью, по которой правительство должно было в 2020 году приблизить прожиточный минимум к его реальной величине (расчетная сумма составляла 4 тысячи 251 гривну). Сейчас этот показатель составляет 2 тысячи 27 гривен.
      • Сократить расходы на Украинский культурный фонд. Вместо запланированных 700 миллионов гривен предлагают оставить 150 миллионов гривен.
      • Финансирование Государственного агентства по вопросам кино сохранить на 60%.
      • Частично будут финансировать и деятельность Украинского Института книги. А также сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках. На это выделят 469 миллиардов гривен.
      • Почти не уменьшится финансовая поддержка национальных театров – запланировано 1,2 миллиарда гривен.
      • В правительстве отмечают, что многие спортивные события в мире, запланированные на 2020 год, перенесли или отменили. Поэтому Кабмин предлагает сократить расходы на спорт.
      • Расходы на Министерство внутренних дел сократят на примерно 4 миллиона гривен. В то же время на Министерство образования и науки – более 1 миллиарда 900 миллионов гривен. Интересно, что сокращенные расходы на МВД касаются "не полицейских" статей.
      • Полностью предлагают забрать деньги со строительства аэропорта Днепра. В бюджете было запланировано выделение 1 миллиарда гривен.
      • Финансирование Музея революции достоинства хотят уменьшить с 97 миллионов гривен до 30.
      • Предлагают сократить финансирование Министерства ветеранов в три раза – на сумму свыше 800 миллионов гривен.
      • Общественное вещание хотят сократить на 478 миллионов.
      • Планируют добавить дополнительные заимствования в размере 277,5 миллиарда гривен.
      • Уменьшают до полумиллиарда гривен приватизацию. На 2020 год доходы от приватизации планировали на уровне 12 миллиардов гривен.
      • Предлагают полностью сократить статью расходов на ГФРР и инфраструктурную субвенцию для объединенных территориальных общин.
      • В то же время увеличивают Пенсионный фонд на более 19 миллиардов гривен.
      • На Министерство здравоохранения выделят дополнительно более 472 миллионов гривен.

      Эти изменения рассмотрит согласительный совет парламента. А уже 30 марта на внеочередном заседании за них будет голосовать Верховная Рада.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Бюджет 2020 Кабинет Министров Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 19:29 Украинцы, прибывшие из Вьетнама, сопротивляются обсервации и вырываются домой – видео
      Новини України 9976
      сегодня , 15:29 Коронавирус в Испании: зарегистрировано большее количество смертей, чем в Китае
      Здорове життя 42949
      сегодня , 15:14 В Тернополе восемь врачей инфекционного отделения уволились из-за коронавируса
      Лікування 19197
      сегодня , 18:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
      Інтернет 10172
      сегодня , 18:59 Правительство определилось с изменениями в госбюджет: что предлагают
      Новини України 6802
      сегодня , 16:05 Лунный календарь на март 2020
      Космос 43208
      сегодня , 19:00 Каким будет мир после коронавируса, – Financial Times
      Блоги 8049
      сегодня , 17:25 Еще один "Слуга народа" Владимир Ватрас инфицирован коронавирусом
      Новини України 7942
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Обнуленный Путин-космонавт, скука украинцев и карантинки-валентинки
      Емал Набі
      сегодня , 19:41 Мир на карантине: список ограничений и штрафов заграницей
      Світлана Попова
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук