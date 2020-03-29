Обойтись без сокращений бюджета – не удастся: Зеленский рассказал, куда пойдут деньги

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал изменения, предложенные правительством в госбюджет Украины. По его словам, ранее черновой вариант проекта изменений в бюджет справедливо вызвал возмущение в обществе.

Сейчас, убежден президент, документ переработан. Об этом он заявил в своем традиционном обращении к украинцам.

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Далеко не все удалось сохранить, но это временная экономия. Только на время карантина. После его окончания расходы для каждой отрасли будут обязательно возвращены,

– пообещал Зеленский.

Как Зеленский охарактеризовал изменения в бюджет, которые предлагает правительство

Зеленский анонсировал сокращение зарплат топ-чиновников, судей, руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов.

Ни одной гривны, по словам президента, не будет урезано из расходов на армию и оборону Украины.

Будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь украинцев. А значит их зарплаты должны быть на уровне бойцов на передовой.

Он также отметил, что правительство пыталось сохранить, насколько это возможно, расходы на образование, культуру и спорт.

Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам:

Что известно об урезании госбюджета-2020?Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в госбюджет. Премьер-министр уверяет, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. Однако финансирование некоторых направлений пришлось сократить. Это нужно, чтобы выделить дополнительные деньги на борьбу с распространением коронавируса. В Украине планируют для этого создать Стабилизационный фонд.

Какие изменения в госбюджет предлагает правительство Шмыгаля

Общий доход бюджета уменьшить на примерно 100 миллиардов гривен.

Дефицит бюджета увеличить на 200 миллиардов гривен.

Отменить статью, по которой правительство должно было в 2020 году приблизить прожиточный минимум к его реальной величине (расчетная сумма составляла 4 тысячи 251 гривну). Сейчас этот показатель составляет 2 тысячи 27 гривен.

Сократить расходы на Украинский культурный фонд. Вместо запланированных 700 миллионов гривен предлагают оставить 150 миллионов гривен.

Финансирование Государственного агентства по вопросам кино сохранить на 60%.

Частично будут финансировать и деятельность Украинского Института книги. А также сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках. На это выделят 469 миллиардов гривен.

Почти не уменьшится финансовая поддержка национальных театров – запланировано 1,2 миллиарда гривен.

В правительстве отмечают, что многие спортивные события в мире, запланированные на 2020 год, перенесли или отменили. Поэтому Кабмин предлагает сократить расходы на спорт.

Расходы на Министерство внутренних дел сократят на примерно 4 миллиона гривен. В то же время на Министерство образования и науки – более 1 миллиарда 900 миллионов гривен. Интересно, что сокращенные расходы на МВД касаются "не полицейских" статей.

Полностью предлагают забрать деньги со строительства аэропорта Днепра. В бюджете было запланировано выделение 1 миллиарда гривен.

Финансирование Музея революции достоинства хотят уменьшить с 97 миллионов гривен до 30.

Предлагают сократить финансирование Министерства ветеранов в три раза – на сумму свыше 800 миллионов гривен.

Общественное вещание хотят сократить на 478 миллионов.

Планируют добавить дополнительные заимствования в размере 277,5 миллиарда гривен.

Уменьшают до полумиллиарда гривен приватизацию. На 2020 год доходы от приватизации планировали на уровне 12 миллиардов гривен.

Предлагают полностью сократить статью расходов на ГФРР и инфраструктурную субвенцию для объединенных территориальных общин.

В то же время увеличивают Пенсионный фонд на более 19 миллиардов гривен.

На Министерство здравоохранения выделят дополнительно более 472 миллионов гривен.

Эти изменения рассмотрит согласительный совет парламента. А уже 30 марта на внеочередном заседании за них будет голосовать Верховная Рада.