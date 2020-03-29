Обійтись без скорочень бюджету – не вдасться: Зеленський розповів, куди підуть гроші

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміни, запропоновані урядом до держбюджету України. За його словами, раніше чорновий варіант проєкту змін до бюджету справедливо викликав обурення у суспільстві.

Зараз, переконаний президент, документ перероблений. Про це він заявив у своєму традиційному зверненні до українців.

Радимо ознайомитись Уряд визначився зі змінами до держбюджету: що пропонують

Далеко не все вдалося зберегти, але це тимчасова економія. Тільки на час карантину. Після його закінчення видатки для кожної галузі будуть обов'язково повернуті,

– пообіцяв Зеленський.

Як Зеленський охарактеризував зміни до бюджету, які пропонує уряд

Зеленський анонсував скорочення зарплат топ-чиновників, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад.

Жодної гривні, за словами президента, не буде зрізано із видатків на армію та оборону України.

Буде збільшено виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя українців. А отже їхні зарплати мають бути на рівні бійців на передовій.

Він також відзначив, що уряд намагався зберегти, наскільки це можливо, видати на освіту, культуру та спорт.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців:

Що відомо про урізання держбюджету-2020? Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до держбюджету. Прем’єр-міністр запевняє, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. Однак фінансування деяких напрямків довелося скоротити. Це потрібно, щоб виділити додаткові гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу. В Україні планують для цього створити Стабілізаційний фонд.

Які зміни до держбюджету пропонує уряд Шмигаля

Загальний дохід бюджету зменшити на приблизно 100 мільярдів гривень.

Дефіцит бюджету збільшити на 200 мільярдів гривень.

Скасувати статтю, за якою уряд повинен був у 2020 році наблизити прожитковий мінімум до його реальної величини (розрахункова сума становила 4 тисячі 251 гривню). Наразі цей показник складає 2 тисячі 27 гривень.

Скоротити витрати на Український культурний фонд. Замість запланованих 700 мільйонів гривень пропонують залишити 150 мільйонів гривень.

Фінансування Державної агенції з питань кіно збереже на 60%.

Частково фінансуватимуть і діяльність Українського Інституту книги. А також збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках. На це виділять 469 мільйонів гривень.

Майже не зменшиться фінансова підтримка національних театрів – заплановано 1,2 мільярда гривень.

В уряді наголошують, що багато спортивних подій у світі, запланованих на 2020 рік, перенесли або скасували. Тому Кабмін пропонує дещо скоротити видатки на спорт.

Витрати на Міністерство внутрішніх справ скоротити на приблизно 4 мільйони гривень. Водночас на Міністерство освіти й науки – на понад 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Цікаво, що скорочені видатки на МВС стосуються "не поліцейських" статей.

Повністю пропонують забрати гроші з будівництва аеропорту Дніпра. У бюджеті було заплановано виділення 1 мільярда гривень.

Фінансування Музею революції гідності зменшують з приблизно 97 мільйонів гривень до 30.

Пропонують скоротити фінансування Міністерства ветеранів в три рази – на суму понад 800 мільйонів гривень.

Суспільне мовлення хочуть скоротити на 478 мільйонів.

Планують додати додаткові запозичення в розмірі 277,5 мільярда гривень.

Зменшують до пів мільярда гривень приватизацію. На 2020 рік доходи від приватизації планували на рівні 12 мільярдів гривень.

Пропонують повністю скоротити статтю витрат на ДФРР і інфраструктурну субвенцію для об'єднаних територіальних громад.

Водночас збільшують Пенсійний фонд на понад 19 мільярдів гривень.

На Міністерство охорони здоров'я виділять додатково понад 472 мільйонів гривень.

Ці зміни розгляне погоджувальна рада парламенту. А вже 30 березня на позачерговому засіданні за них голосуватиме Верховна Рада.