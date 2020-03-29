Обійтись без скорочень бюджету – не вдасться: Зеленський розповів, куди підуть гроші
Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміни, запропоновані урядом до держбюджету України. За його словами, раніше чорновий варіант проєкту змін до бюджету справедливо викликав обурення у суспільстві.
Зараз, переконаний президент, документ перероблений. Про це він заявив у своєму традиційному зверненні до українців.
Радимо ознайомитись Уряд визначився зі змінами до держбюджету: що пропонують
Далеко не все вдалося зберегти, але це тимчасова економія. Тільки на час карантину. Після його закінчення видатки для кожної галузі будуть обов'язково повернуті,
– пообіцяв Зеленський.
Як Зеленський охарактеризував зміни до бюджету, які пропонує уряд
- Зеленський анонсував скорочення зарплат топ-чиновників, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад.
- Жодної гривні, за словами президента, не буде зрізано із видатків на армію та оборону України.
- Буде збільшено виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя українців. А отже їхні зарплати мають бути на рівні бійців на передовій.
- Він також відзначив, що уряд намагався зберегти, наскільки це можливо, видати на освіту, культуру та спорт.
Дивіться відео звернення Зеленського до українців:
Що відомо про урізання держбюджету-2020? Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до держбюджету. Прем’єр-міністр запевняє, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. Однак фінансування деяких напрямків довелося скоротити. Це потрібно, щоб виділити додаткові гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу. В Україні планують для цього створити Стабілізаційний фонд.
Які зміни до держбюджету пропонує уряд Шмигаля
- Загальний дохід бюджету зменшити на приблизно 100 мільярдів гривень.
- Дефіцит бюджету збільшити на 200 мільярдів гривень.
- Скасувати статтю, за якою уряд повинен був у 2020 році наблизити прожитковий мінімум до його реальної величини (розрахункова сума становила 4 тисячі 251 гривню). Наразі цей показник складає 2 тисячі 27 гривень.
- Скоротити витрати на Український культурний фонд. Замість запланованих 700 мільйонів гривень пропонують залишити 150 мільйонів гривень.
- Фінансування Державної агенції з питань кіно збереже на 60%.
- Частково фінансуватимуть і діяльність Українського Інституту книги. А також збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках. На це виділять 469 мільйонів гривень.
- Майже не зменшиться фінансова підтримка національних театрів – заплановано 1,2 мільярда гривень.
- В уряді наголошують, що багато спортивних подій у світі, запланованих на 2020 рік, перенесли або скасували. Тому Кабмін пропонує дещо скоротити видатки на спорт.
- Витрати на Міністерство внутрішніх справ скоротити на приблизно 4 мільйони гривень. Водночас на Міністерство освіти й науки – на понад 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Цікаво, що скорочені видатки на МВС стосуються "не поліцейських" статей.
- Повністю пропонують забрати гроші з будівництва аеропорту Дніпра. У бюджеті було заплановано виділення 1 мільярда гривень.
- Фінансування Музею революції гідності зменшують з приблизно 97 мільйонів гривень до 30.
- Пропонують скоротити фінансування Міністерства ветеранів в три рази – на суму понад 800 мільйонів гривень.
- Суспільне мовлення хочуть скоротити на 478 мільйонів.
- Планують додати додаткові запозичення в розмірі 277,5 мільярда гривень.
- Зменшують до пів мільярда гривень приватизацію. На 2020 рік доходи від приватизації планували на рівні 12 мільярдів гривень.
- Пропонують повністю скоротити статтю витрат на ДФРР і інфраструктурну субвенцію для об'єднаних територіальних громад.
- Водночас збільшують Пенсійний фонд на понад 19 мільярдів гривень.
- На Міністерство охорони здоров'я виділять додатково понад 472 мільйонів гривень.
Ці зміни розгляне погоджувальна рада парламенту. А вже 30 березня на позачерговому засіданні за них голосуватиме Верховна Рада.
Читайте також
-
В Україні максимально скоротять зарплати чиновників і суддів, – Зеленськийсьогодні , 20:48
-
Зеленський назвав 3 сценарії з коронавірусом для Українисьогодні , 20:44
-
Амулети проти коронавірусу: чому Мексика може повторити долю Італіїсьогодні , 17:30
-
Лео Герос звернувся в НАБУ через відео з Єрмаком і опублікував продовження "злиття"сьогодні , 19:54
-
Яким буде світ після коронавірусу, – Financial Timesсьогодні , 19:00
-
Шахов вважає, що COVID-19 створили штучно і він заразився не у Куршевелі, а в Українісьогодні , 18:39