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      Обійтись без скорочень бюджету – не вдасться: Зеленський розповів, куди підуть гроші

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / ria.ru

      Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміни, запропоновані урядом до держбюджету України. За його словами, раніше чорновий варіант проєкту змін до бюджету справедливо викликав обурення у суспільстві.

      Зараз, переконаний президент, документ перероблений. Про це він заявив у своєму традиційному зверненні до українців.

      Радимо ознайомитись Уряд визначився зі змінами до держбюджету: що пропонують

      Далеко не все вдалося зберегти, але це тимчасова економія. Тільки на час карантину. Після його закінчення видатки для кожної галузі будуть обов'язково повернуті,
      – пообіцяв Зеленський.

      Як Зеленський охарактеризував зміни до бюджету, які пропонує уряд

      • Зеленський анонсував скорочення зарплат топ-чиновників, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад.
      • Жодної гривні, за словами президента, не буде зрізано із видатків на армію та оборону України.
      • Буде збільшено виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя українців. А отже їхні зарплати мають бути на рівні бійців на передовій.
      • Він також відзначив, що уряд намагався зберегти, наскільки це можливо, видати на освіту, культуру та спорт.

      Дивіться відео звернення Зеленського до українців:

      Що відомо про урізання держбюджету-2020? Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до держбюджету. Прем’єр-міністр запевняє, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. Однак фінансування деяких напрямків довелося скоротити. Це потрібно, щоб виділити додаткові гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу. В Україні планують для цього створити Стабілізаційний фонд.

      Які зміни до держбюджету пропонує уряд Шмигаля

      • Загальний дохід бюджету зменшити на приблизно 100 мільярдів гривень.
      • Дефіцит бюджету збільшити на 200 мільярдів гривень.
      • Скасувати статтю, за якою уряд повинен був у 2020 році наблизити прожитковий мінімум до його реальної величини (розрахункова сума становила 4 тисячі 251 гривню). Наразі цей показник складає 2 тисячі 27 гривень.
      • Скоротити витрати на Український культурний фонд. Замість запланованих 700 мільйонів гривень пропонують залишити 150 мільйонів гривень.
      • Фінансування Державної агенції з питань кіно збереже на 60%.
      • Частково фінансуватимуть і діяльність Українського Інституту книги. А також збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках. На це виділять 469 мільйонів гривень.
      • Майже не зменшиться фінансова підтримка національних театрів – заплановано 1,2 мільярда гривень.
      • В уряді наголошують, що багато спортивних подій у світі, запланованих на 2020 рік, перенесли або скасували. Тому Кабмін пропонує дещо скоротити видатки на спорт.
      • Витрати на Міністерство внутрішніх справ скоротити на приблизно 4 мільйони гривень. Водночас на Міністерство освіти й науки – на понад 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Цікаво, що скорочені видатки на МВС стосуються "не поліцейських" статей.
      • Повністю пропонують забрати гроші з будівництва аеропорту Дніпра. У бюджеті було заплановано виділення 1 мільярда гривень.
      • Фінансування Музею революції гідності зменшують з приблизно 97 мільйонів гривень до 30.
      • Пропонують скоротити фінансування Міністерства ветеранів в три рази – на суму понад 800 мільйонів гривень.
      • Суспільне мовлення хочуть скоротити на 478 мільйонів.
      • Планують додати додаткові запозичення в розмірі 277,5 мільярда гривень.
      • Зменшують до пів мільярда гривень приватизацію. На 2020 рік доходи від приватизації планували на рівні 12 мільярдів гривень.
      • Пропонують повністю скоротити статтю витрат на ДФРР і інфраструктурну субвенцію для об'єднаних територіальних громад.
      • Водночас збільшують Пенсійний фонд на понад 19 мільярдів гривень.
      • На Міністерство охорони здоров'я виділять додатково понад 472 мільйонів гривень.

      Ці зміни розгляне погоджувальна рада парламенту. А вже 30 березня на позачерговому засіданні за них голосуватиме Верховна Рада.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Бюджет 2020 Кабінет Міністрів України
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