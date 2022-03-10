В пресс-службе отметили, что корпорация всегда гордилась своей страной и украинцами, всячески поддерживала развитие государства.

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"Оболонь" прекратила сотрудничество с Россией

Компания осуждает военную агрессию и покушение на территориальную целостность Украины со стороны России – "это неуемная боль и страшная трагедия". Там добавили, что, как все украинцы, они делали и будут делать все зависящее для поддержки государства на пути к победе.

Наша компания приняла решение о прекращении какого-либо сотрудничества с российской федерацией и компаниями на ее территории. Мы не поддерживаем каких-либо связей со страной-агрессором,

– говорится в заявлении.

Также государству-агрессору запретили использовать на территории России украинские торговые марки компании "Оболонь".

Все производственные площадки "Оболонь" работают в условиях военного положения и направили свои усилия на стратегическое обеспечение защитников Украины и гражданского населения питьевой водой и необходимой военной помощью.

Напомним, такое же решение о прекращении любого сотрудничества с Россией из-за войны в Украине ранее приняло "ЛВН лимитед" (Винница). Компания производит ликероводочные изделия под торговой маркой Nemiroff.

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