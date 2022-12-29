Генштаб ВСУ рассказал, что ситуация на Востоке остается сложной. Россияне сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении.

Обратите внимание В ISW считают, что у Бахмута приближается кульминация: какие факторы это подтверждают

Вокруг Бахмута воины ВСУ ежедневно сдерживают до 20 атак противника, который под прикрытием огня артиллерии наступает на позиции ВСУ.

В Генштабе ВСУ отметили, что боеприпасы из Херсонского и Запорожского направлений доставили на Бахмутское и Лиманское направления. По состоянию на конец декабря более 40% обстрелов вдоль линии столкновения от Купянска до Марьинки приходится именно на Бахмутское направление.

Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. В то же время россияне продолжают попытки захватить Бахмут.

Что говорит Зеленский о Бахмуте