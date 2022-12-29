Генштаб ЗСУ розповів, що ситуація на Сході залишається складною. Росіяни зосередили усі зусилля на Бахмутському напрямку.

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Навколо Бахмута воїни ЗСУ щодня стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії наступає на позиції ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що боєприпаси з Херсонського та Запорізького напрямку доставили на Бахмутський та Лиманський напрямки. Станом на кінець грудня понад 40% обстрілів вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадають саме на Бахмутський напрямок.

Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Водночас росіяни продовжують спроби захопити Бахмут.

Володимир Зеленський заявив, що у Бахмуті немає жодного місця, не политого кров'ю. Обстріли у місті лунають набагато частіше, аніж тиша.

Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть,

– заявив Зеленський.

Мужність воїнів ЗСУ вражає та захоплює весь світ.