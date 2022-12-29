Генштаб ЗСУ розповів, що ситуація на Сході залишається складною. Росіяни зосередили усі зусилля на Бахмутському напрямку.
Зауважте В ISW вважають, що у Бахмуті наближається кульмінація: які фактори це підтверджують
Навколо Бахмута воїни ЗСУ щодня стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії наступає на позиції ЗСУ.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що боєприпаси з Херсонського та Запорізького напрямку доставили на Бахмутський та Лиманський напрямки. Станом на кінець грудня понад 40% обстрілів вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадають саме на Бахмутський напрямок.
Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Водночас росіяни продовжують спроби захопити Бахмут.