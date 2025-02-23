Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что только один фактор может повлиять на мнение Дональда Трампа относительно Европы. Он уже высказывал позицию, что готов помогать Украине только за деньги и при условии, что она будет заниматься европейской безопасностью.

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"Трамп успокоится, когда получит заказ примерно на 500 млрд долларов для американского ВПК. Тогда его мнение сразу изменится, и он скажет, что европейцы наконец-то делают шаги к своей независимости", – отметил Тарас Загородний.

Есть ли у Европы деньги для США

Он добавил, что визит Трампа во Францию на открытие Нотр-Дама уже тогда имел целью сформулировать идею мирного урегулирования в Украине. В частности, именно Трамп предложил размещение миротворческого контингента. Сначала в Европе отрицали возможность такого сценария.

Но когда Трамп начал давить, миротворцы начали появляться – уже 30 тысяч на первом этапе,

– сказал Загородний.

Политолог отметил, что в Европе есть средства на оборону. В частности, ранее там потратили 3 триллиона долларов только на борьбу с COVID-19.

"Может ли сейчас Европейский центральный банк напечатать 500 миллиардов, обменять евро на доллары и направить средства на заказ для американского ВПК? Может. Могут ли они выделить эти деньги из бюджета? Могут. Например, Урсула фон дер Ляйен заявила, что у них есть 100 млрд в ковидном фонде. А может ли Норвегия выделить часть средств? Ее суверенный фонд составляет почти 1 триллион долларов", – добавил Тарас Загородний.

В завершение он отметил, что Дональда Трампа интересуют прежде всего деньги. Если Европа предложит ему финансовые выгоды, то он изменит свою позицию.