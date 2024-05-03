Об этом пишет в своем телеграм-канале политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Смотрите также Это Мощун, – Павлюк назвал решающее место в битве за Киевскую область

"Каждая успешная операция на поле боя имеет имя. Киев до сих пор защищают от повторного вторжения россиян не только наши героические воины, но и природная линия обороны – болотно-речная полоса. Но, как ни странно, подвиг и героизм людей, создавших эту природную линию обороны, до сих пор не оценены по достоинству", – подчеркнул эксперт.

Идея устроить природное препятствие для оккупантов вокруг Киева принадлежит Александру Дмитриеву с позывным "Тихоход". Он же с друзьями и реализовал значительную часть этого дерзкого плана, описание которого может по сюжету поспорить с детективными или приключенческими романами,

– отметил Голобуцкий.

Что стоит знать об Александре "Тихоходе" Дмитриеве

Александр "Тихоход" – киевлянин, имеет несколько образований, работал программистом. Он – автор проекта "Очі", который был запущен еще в начале войны и объединил тысячи военных БПЛА в единую систему для совместного использования в интересах Сил обороны, сообщает эксперт.

Дмитриев рассказывал, что до войны вместе с друзьями делали "покатухи" на внедорожниках на Ирпене во время паводка. Поэтому когда захватчики пошли на Киев, он придумал поднять воду в реке, чтобы никакая российская техника не смогла преодолеть этот водный рубеж. Операцию согласовал Александр Сырский, который в то время был командующим Сухопутными войсками и, в частности, отвечал за оборону Киева. Встречу с ним помогли устроить друзья Александра Дмитриева.

Единственным выходом после анализа всех вариантов было взорвать дамбу. Александр с друзьями начали подготовку к операции, которая по сложности и дерзости казалась невозможной. Найти 500 килограммов взрывчатки оказалось наименьшей проблемой. Гораздо сложнее было найти специалиста, который сумеет устроить правильный подрыв, и привезти нужные материалы на дамбу. Ведь вокруг уже раздавались выстрелы, по селам бегали российские ДРГ, почти рядом были "кадыровцы",

– рассказывает эксперт.

Реализовать задуманное удалось только со второй попытки.

"Вода наконец-то пошла и вражеская техника застряла в болотах. И там ее накрывала огнем украинская пехота и артиллерия. Если бы прорыв оказался удачным, через несколько часов российская техника въехала бы на площадь Шевченко, а дальше быстро продвинулась бы вглубь Киева… Однако – отбились. Благодаря героизму воинов, а также украинской находчивости и настойчивости", – подчеркнул эксперт.