Именно там украинским военным удалось остановить наступление россиян на Киев, не позволив им начать наступление на центр столицы. Об этом в эфире телемарафона рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, передает 24 Канал.

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Павлюк рассказал о важности Мощуна в битве за Киевскую область

Генерал отметил, что 19 – 20 марта 2022 года были решающие бои за Мощун. По словам Павлюка, это был плацдарм, захваченный россиянами, что было огромной угрозой для Киева.

Если бы они смогли развить наступление, то мы уже боролись бы непосредственно за улицы Киева,

– пояснил командующий Сухопутных войск.

Он отметил, что тогда украинским военным удалось взорвать дамбу и смыть все мосты, которые россияне построили, чтобы перебросить основные силы. Также наши защитники уничтожили подразделение оккупантов, которое захватило плацдарм.

"После того, как 19-го числа мы начали наступательные действия, чтобы отсекать группировки, заходить в тыл противника, у них началась паника. Они очень боялись окружения, начался вывод их подразделений с территории Украины. Россияне были подготовлены на том направлении очень сильно, но мы оказались лучше" – подчеркнул Павлюк.

Генерал также подтвердил, что украинские военные сразу после Мощуна украинские военные начали наступление по тылам противника, его флангах, чтобы отсечь от логистических маршрутов и маршрутов выхода за территорию Украины.

Это для них было очень неожиданно и привело к определенной панике, что и заставило их покинуть нашу территорию,

– рассказал военный.

У россиян тогда не осталось сил для переброски на Киев

Павлюк также поделился мнением, что причиной неудачи российского наступления стала распыленность сил россиян. Ведь основная группировка оккупантов, которая должна была уничтожить наш основной кулак, была на востоке.

"Но и там благодаря мужеству наших людей и подготовке к обороне на том направлении, мы смогли не только удержаться, но и нанести такие поражения, что буквально за первую неделю они понесли колоссальные убытки в той группировке, которой наступали", – отметил генерал.

Он также отметил, что россиянам тогда пришлось отводить силы и средства с ряда направлений, чтобы удержать захваченные ими территории. Это произошло не только в Киевской области, но и на Харьковской области, в районе Мариуполя и тому подобное. Поэтому ресурсов для наращивания сил и средств в Киевской области у оккупантов просто не осталось.

Они недооценили нашу армию и сопротивление населения, то, что все население поднялось против них. Недооценили то, что, можно сказать, каждый метр земли давался им с боем, а они планировали пройтись торжественным маршем,

– подчеркнул Павлюк.

В то же время командующий Сухопутных войск отметил, что также в победе в боях за Киевскую область была и заслуга ВСУ и тогдашних руководителей обороной Киева. Ведь все было сделано профессионально и верно.