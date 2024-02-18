Новый Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк отметил, что в начале полномасштабного вторжения российская авиация "не давала нашим войскам поднять голову". Однако ВСУ нанесли удары по аэродромам на территории противника, что заставило Россию сделать паузу и переместить свои самолеты на другие аэродромы.

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Как проходили первые дни войны

Для атаки на аэродром "Миллерово" наши воины подошли к противнику максимально близко, насколько это было возможно. Эта атака дала больше психологический эффект. Павлюк заявил, что среди россиян была бешеная паника. Вражеские самолеты поднимались в небо и разлетались по всей России. Эта пауза дала возможность Силам обороны разобраться, сосредоточиться и эффективнее работать.

Говоря о первых днях полномасштабной войны, Павлюк заметил, что тогда был хаос. Было трудно понять, какие подразделения активно оборонялись, а какие – наступали.

Артиллеристы молодцы, они четко работали. Паника среди россиян была огромная. Никто не ожидал, что по территории России нанесут удар в первый день войны,

– сказал он.

Павлюк заявил, что в первый же день полномасштабного российского вторжения наши воины нанесли превентивный удар и уничтожили 7 вражеских самолетов. Всего в первые дни украинские защитники уничтожили немало российской авиации. Тогда россияне поняли, что не все так будет просто и захватить Украину "за 2 – 3 дня" не получится. С тех пор уже 2 года продолжается жестокая борьба.

После трех дней мы остановили основные силы противника, нанесли им достаточно мощное поражение. Мы увидели, что в бой уже бросают мобилизованных. Мы выстроили четкую линию обороны,

– заявил Командующий Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, за три дня наши защитники разобрались, что делать дальше, и начали уверенно сбивать вражеские воздушные цели. Тогда уже не было со стороны россиян той наглости, когда российские пилоты безнаказанно выполняли задачи и близко подлетали. После того, как Россия потеряла немало самолетов в первые дни полномасштабной войны, вражеские летчики начали отстреливаться на расстоянии, преимущественно не поражая цели. Это дало ВСУ определенную возможность четко выполнить задачу.