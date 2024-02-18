Новий Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення російська авіація "не давала нашим військам підняти голову". Однак ЗСУ завдали ударів по аеродромах на території противника, що змусило Росію зробити паузу та перемістити свої літаки на інші летовища.

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Як проходили перші дні війни

Для атаки на аеродром "Міллерово" наші воїни підійшли до противника максимально близько, наскільки це було можливо. Ця атака дала більше психологічний ефект. Павлюк заявив, що серед росіян була шалена паніка. Ворожі літаки підіймалися у небо та розліталися по всій Росії. Ця пауза дала можливість Силам оборони розібратися, зосередитися та ефективніше працювати.

Говорячи про перші дні повномасштабної війни, Павлюк зауважив, що тоді був хаос. Було важко зрозуміти, які підрозділи активно оборонялися, а які – наступали.

Артилеристи молодці, вони чітко працювали. Паніка серед росіян була величезна. Ніхто не очікував, що по території Росії завдадуть удар у перший день війни,

– сказав він.

Павлюк заявив, що у перший же день повномасштабного російського вторгнення наші воїни завдали превентивного удару та знищили 7 ворожих літаків. Загалом у перші дні українські захисники знищили чимало російської авіації. Тоді росіяни зрозуміли, що не все так буде просто і захопити Україну "за 2 – 3 дні" не вийде. З того часу вже 2 роки триває жорстока боротьба.

Після трьох днів ми зупинили основні сили противника, нанесли їм досить потужне ураження. Ми побачили, що у бій вже кидають мобілізованих. Ми вибудували чітку лінію оборони,

– заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, за три дні наші захисники розібралися, що робити далі, та почали впевнено збивати ворожі повітряні цілі. Тоді вже не було з боку росіян того нахабства, коли російські пілоти безкарно виконували задачі та близько підлітали. Після того, як Росія втратила чимало літаків у перші дні повномасштабної війни, ворожі льотчики почали відстрілюватися на відстані, переважно не вражаючи цілі. Це дало ЗСУ певну можливість чітко виконати задачу.