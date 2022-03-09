Мариуполь остается одной из самых "горячих" точек соприкосновения с оккупантами. Враг совершает наступление на земле, но и обстреливает жилые кварталы.

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Бои идут по всем направлениям

Как рассказал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, отважные украинские воины сдерживают врага на всех подступах к городу.

Активные бои идут на всех направлениях Мариуполя, и даже на том, где мы согласовали режим тишины. Но тот цинизм, который оккупанты совершили в отношении роддома все видели,

– сказал Кириленко.

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