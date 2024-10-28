В конце концов он попал в российский плен, где прошел много сложных испытаний. Об этом "Несмачный" сказал в интервью изданию "Шпальта Медиа", передает 24 Канал.

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Как "Несмачный" оборонял Мариуполь в 2022 году

Освобожденный из российского плена разведчик "Несмачный" рассказал, что свою службу он начал еще в 2014 году, когда Россия начала свою агрессивную войну на Востоке нашего государства.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения Владимир снова присоединился в ряды защитников и даже принял участие в обороне Киевской области. Далее "Несмачный" добровольно отправился на вертолете в Мариуполь, где на тот момент ситуация уже была критической.

Там были мои собратья, и я хотел им помочь. Я хотел непосредственно участвовать в обороне города вместе с ними. В Мариуполь все летели добровольно,

– рассказал разведчик.

Прибыв в Мариуполь, разведчик вместе с собратьями быстро занял боевые позиции. Во время ожесточенных боев он получил два ранения, когда защитники попали под массированные артиллерийские и авиационные обстрелы со стороны оккупантов.

"В городе были интенсивные бои. Защитников Мариуполя "крыли" преимущественно артиллерией и авиацией. Мы пытались грызться за каждый клочок города. Мы выигрывали для Украины время. И на сам комбинат "Азовсталь" мы фактически не дали зайти вражеской пехоте", – вспомнил "Несмачный".

После того, как он попал в плен, Владимир прошел колонии в Еленовке и Довжанске. Пребывание в плену стало тяжелым испытанием для "Несмачного", но в конце концов он смог вернуться на родину после обмена.