Зрештою він потрапив у російський полон, де пройшов багато складних випробувань. Про це "Несмачний" сказав в інтерв'ю виданню "Шпальта Медіа", передає 24 Канал.

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Як "Несмачний" обороняв Маріуполь у 2022 році

Звільнений з російського полону розвідник "Несмачний" розповів, що свою службу він почав ще у 2014 році, коли Росія розпочала свою агресивну війну на Сході нашої держави.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Володимир знову долучився до лав захисників та навіть узяв участь в обороні Київської області. Далі "Несмачний" добровільно відправився на гелікоптері у Маріуполь, де на той момент ситуація вже була критичною.

Там були мої побратими, і я хотів їм допомогти. Я хотів безпосередньо брати участь в обороні міста разом ними. У Маріуполь усі летіли добровільно,

– розповів розвідник.

Прибувши до Маріуполя, розвідник разом з побратимами швидко зайняв бойові позиції. Під час запеклих боїв він зазнав двох поранень, коли захисники потрапили під масовані артилерійські та авіаційні обстріли з боку окупантів.

"У місті були інтенсивні бої. Оборонців Маріуполя "крили" переважно артилерією та авіацією. Ми намагалися гризтись за кожен клаптик міста. Ми вигравали для України час. І на сам комбінат "Азовсталь" ми фактично не дали зайти ворожій піхоті", – пригадав "Несмачний".

Після того, як він потрапив у полон, Володимир пройшов колонії в Оленівці та Довжанську. Перебування у полоні стало важким випробуванням для "Несмачного", але зрештою він зміг повернутися назад на батьківщину після обміну.