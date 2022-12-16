Об этом заявили в британской разведке. Эксперты говорят, что строительство крупных оборонных рубежей является еще одной иллюстрацией возвращения России к позиционной войне.

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Что известно о сооружении оборонительных позиций оккупантов

Как показывают изображения, в последние недели российские войска продолжали прилагать значительные усилия для строительства больших оборонительных позиций вдоль линии фронта. Вероятно, они предпочли северный сектор вокруг города Сватово.

Россия придерживается традиционных военных планов укрепления, почти не изменившихся со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, вероятно, уязвимы для современных точных ударов косвенной наводки.

Строительство значительных оборонительных рубежей является еще одной иллюстрацией возвращения России к позиционной войне, от которой большинство современных западных военных в последние десятилетия в основном отказались,

– отметили в британской разведке.