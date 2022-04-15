Командир с позывным "Север" рассказал, что сейчас проводят занятия по слаживанию действий военнослужащих с боевой стрельбой. Каждая свободная минута позволяет прокачать профессиональные навыки, которые затем используют против врага.

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Каждый день бойцы получают новые знания и умения

Для подготовки используют наработки АТО и ООС, а также новый опыт, полученный в ходе полномасштабных боевых действий.

Война продолжается, ежедневно узнаем что-нибудь новое, делаем выводы и берем на вооружение,

– добавил командир.

Он рассказал, что бойцы отрабатывают действия в обороне с переходом к наступлению. Также они моделируют действия подразделения в разных условиях, в частности, в городской местности.

Военным помогают инструкторы. Они участвовали в боевых действиях, поэтому обладают большим опытом. Речь, к слову, не только об огневой подготовке. Воины прокачивают свои навыки по тактической медицине, топографии, разведке, инженерному делу.

Используем все возможное время, чтобы лучше подготовиться к предстоящей встрече с врагом,

– добавил военнослужащий с позывным "Луциком".

В Генштабе добавляют, что в подразделении боевое и решительное настроение. И новости, поступающие из районов ведения боев, его только улучшают.

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