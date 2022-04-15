Командир з позивним "Сєвєр" розповів, що наразі проводять заняття зі злагодження дій військовослужбовців з бойовою стрільбою. Так, кожна вільна хвилина дозволяє прокачати фахові навички, які потім спрямують проти ворога.

Читайте також Україна отримає від США гелікоптери Мі-17, гуманітарні коридори: основне за 51 день війни

Щодня бійці отримують нові знання та вміння

Для підготовки використовують напрацювання АТО та ООС, а також новий досвід, здобутий під час проведення повномасштабних бойових дій.

Війна триває, щодня дізнаємося щось нове, робимо висновки та беремо на озброєння,

– додав командир.

Він розповів, що бійці відпрацьовують дії в обороні з переходом до наступу. Також вони моделюють дії підрозділу в різних умовах, зокрема у міській місцевості.

Військовим допомагають інструктори. Вони брали участь у бойових діях, тож мають неабиякий досвід. Мовиться, до слова, не лише про вогневу підготовку. Воїни прокачують свої навички з тактичної медицини, топографії, розвідки, інженерної справи.

Використовуємо весь можливий час, щоб якнайкраще підготуватися до майбутньої зустрічі з ворогом,

– додав військовослужбовець з позивним "Луцик".

У Генштабі додають, що у підрозділі бойовий і рішучий настрій. І новини, що надходять з районів ведення боїв, його лише покращують.

До теми – ЗСУ збили ворожий винищувач СУ-34: дивіться відео