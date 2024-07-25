Кроме этого, Зеленский вспомнил задержание вероятного убийцы Ирины Фарион. Гарант рассказал, что поручил главе МВД Игорю Клименко предоставить общественности всю необходимую информацию о преступлении. Уже в пятницу должно появиться больше публичных деталей.

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Обращение президента

В вечернем обращении Владимир Зеленский указал, что 25 июля провел длинный разговор с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Был проведен анализ работы министерства и украинской "оборонки". То есть того, что удалось достичь и того, что запланировано.

Президент Украины указал, что уже есть хорошие результаты, в частности по бронированной технике, и по дронам, и по артиллерии.

Ощутимо, что отрасль становится уже совсем другой – более сильной, более эффективной. Очень важно, что наконец в оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства, и это большое наше достижение. Не только средства государственного бюджета, но и инвестиции партнеров в оборонное производство в Украине,

– сказал президент.

Кроме этого, Зеленский сообщил о новых задачах для "Укроборонпрома" и украинских ракетчиков. Президент указал, что по многим направлениям страна имеет не просто потенциал или какие-то результаты, а поставки для выполнения задач. И они растут.

Также украинский гарант указал, что готовятся шаги по дальнобойным дронам, чтобы выйти на большее количество и большее качество.

"Сегодня провел совещание с ответственными за государственные предприятия. Те, что когда-то были убыточными или не всегда контролировались нашим государством, сейчас работают именно так, как нужно, и дают деньги в государственный бюджет. Это десятки миллиардов гривен, которые укрепляют Украину", – добавил президент.

Также Зеленский провел совещание с секретарем СНБО относительно принятых решений, Ставки и планирования новых заседаний.