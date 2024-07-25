Окрім цього, Зеленський згадав затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Гарант розповів, що доручив голові МВС Ігорю Клименку надати громадськості всю необхідну інформацію про злочин. Вже у п'ятницю має з'явитися більше публічних деталей.

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Звернення президента

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський вказав, що 25 липня провів тривалу розмову з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Було проведено аналіз роботи міністерства та української "оборонки". Тобто того, що вдалося досягти і того, що заплановане.

Президент України вказав, що вже є хороші результати, зокрема по броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії.

Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, але й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні,

– сказав президент.

Окрім цього, Зеленський повідомив про нові завдання для "Укроборонпрому" й українських ракетників. Президент вказав, що щодо багатьох напрямів країна має не просто потенціал чи якісь результати, а постачання для виконання завдань. І воно зростає.

Також український гарант вказав, що готуються кроки щодо далекобійних дронів, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість.

"Сьогодні ж провів нараду з відповідальними за державні підприємства. Ті, що колись були збитковими або не завжди контролювалися нашою державою, зараз працюють саме так, як потрібно, та дають гроші в державний бюджет. Це десятки мільярдів гривень, які зміцнюють Україну", – додав президент.

Також Зеленський провів нараду із секретарем РНБО щодо ухвалених рішень, Ставки та планування нових засідань.