Оборонный комитет проинспектировал ситуацию с разведением в Золотом: видео

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны совершил мониторинговую миссию в Золотом. Депутаты встретились с военными и проинспектировали боеготовность украинских военных.

Народные избранники также имели возможность пообщаться с жителями Золотого, которые живут на линии разграничения, сообщает "Слуга народа".

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Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск – это была измена. Никакой измены нет, разведения произошло, а местные жители очень довольны,

– подчеркнул председатель комитета Александр Завитневич.

Он подчеркнул, что люди сейчас являются важнейшими. Мол, важно, чтобы на Донбассе соединились семьи, ведь, например, в Золотом очень много переселенцев из Первомайска, поэтому все ждут открытия КПВВ.

"Мы видели среди людей их улыбки, тепло и энергию. Они постоянно повторяли: "Мы не предатели и не сепаратисты. Донбасс – это Украина, и Крым – это Украина". Это вдохновляет нас на дальнейшую работу, а критика будет всегда, – рассказала член комитета Ирина Верещук.

Члены оборонного комитета в Золотом: смотрите видео



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала