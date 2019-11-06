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      Оборонний комітет проінспектував ситуацію з розведенням у Золотому: відео

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      Для інспекції розведення військ у Золотому туди навідалися члени оборонного комітету
      Для інспекції розведення військ у Золотому туди навідалися члени оборонного комітету / vchasnoua.com

      Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони здійснив моніторингову місію у Золотому. Депутати зустрілися з військовими та проінспектували боєготовність українських військових.

      Народні обранці також мали можливість поспілкуватися з мешканцями Золотого, які живуть на лінії розмежування, повідомляє "Слуга народу".

      Варто знати: Розведення військ у районі Золотого офіційно завершилося: що буде далі

      Вже сьогодні ніхто не каже, що розведення військ – це була зрада. Ніякої зради немає, розведення відбулося, а місцеві мешканці дуже задоволені,
      – підкреслив голова комітету Олександр Завітневич.

      Він підкреслив, що люди зараз є найважливішими. Мовляв, важливо, щоб на Донбасі з'єдналися сім'ї, адже, наприклад, у Золотому є дуже багато переселенців з Первомайську, тому усі чекають на відкриття КПВВ.

      "Ми бачили серед людей їхні посмішки, тепло і енергію. Вони постійно повторювали: "Ми не зрадники і не сепаратисти. Донбас – це Україна, і Крим – це Україна". Це надихає нас на подальшу роботу, а критика буде завжди, – розповіла членкиня комітету Ірина Верещук.

      Члени оборонного комітету у Золотому: дивіться відео

      розведення військ на Донбасі, карта
      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Війна на Донбасі Розведення військ Ситуація у Золотому
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