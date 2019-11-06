Оборонний комітет проінспектував ситуацію з розведенням у Золотому: відео

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони здійснив моніторингову місію у Золотому. Депутати зустрілися з військовими та проінспектували боєготовність українських військових.

Народні обранці також мали можливість поспілкуватися з мешканцями Золотого, які живуть на лінії розмежування, повідомляє "Слуга народу".

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Вже сьогодні ніхто не каже, що розведення військ – це була зрада. Ніякої зради немає, розведення відбулося, а місцеві мешканці дуже задоволені,

– підкреслив голова комітету Олександр Завітневич.

Він підкреслив, що люди зараз є найважливішими. Мовляв, важливо, щоб на Донбасі з'єдналися сім'ї, адже, наприклад, у Золотому є дуже багато переселенців з Первомайську, тому усі чекають на відкриття КПВВ.

"Ми бачили серед людей їхні посмішки, тепло і енергію. Вони постійно повторювали: "Ми не зрадники і не сепаратисти. Донбас – це Україна, і Крим – це Україна". Це надихає нас на подальшу роботу, а критика буде завжди, – розповіла членкиня комітету Ірина Верещук.

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Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу