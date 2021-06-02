Ускорение оборота грузовых вагонов, рост среднесуточной нагрузки и выход на докризисные показатели указывает на эффективность комплекса антикризисных управленческих мероприятий, осуществленных компанией в течение последних месяцев. В дальнейшем мы ожидаем стабильный рост объемов перевозок и показателей грузовой работы,

– сказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По данным за май, оборот грузовых вагонов составляет уже 7,11 суток. Таким образом, он улучшился на 20,5% в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года.

Что касается среднесуточной нагрузки, она в мае составила 731,9 тыс. тонн. Этот показатель также равен майским показателям 2019 и на 13% больше аналогичного периода 2020 года.

Ожидается, что объемы грузоперевозок продолжат расти, так как вскоре начнется сезон перевозки зерновых.

Напомним, ранее Иван Юрик сообщал, что в апреле "Укрзализныця" впервые за год получила прибыль, которая составила 35 млн гривен.