Пришвидшення обігу вантажних вагонів, ріст середньодобового навантаження та їх вихід на докризові показники вказує на ефективність комплексу антикризових управлінських заходів, здійснених компанією протягом останніх місяців. Надалі ми очікуємо на стабільне зростання обсягів перевезень та показників вантажної роботи,

– сказав в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

За даними за травень, обіг вантажних вагонів становить вже 7,11 доби. Таким чином, він покращився на 20,5% до аналогічного періоду докризового 2019 року.

Що стосується середньодобового навантаження, воно у травні склало 731,9 тис. тонн. Цей показник також дорівнює травневим показникам 2019 року і на 13% більше аналогічного періоду 2020 року.

Очікується, що обсяги вантажоперевезень продовжать рости, тому що незабаром почнеться сезон перевезення зернових.

Нагадаємо, раніше Іван Юрик повідомляв, що у квітні Укрзалізниця вперше за рік отримала прибуток, який склав 35 млн гривень.