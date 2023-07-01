Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, несмотря на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе, Вооруженные Силы делают все возможное для его освобождения.
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Что происходит на Херсонщине
Из-за того, что оккупанты вернулись на свои старые позиции, правый берег Херсонской области живет под интенсивными обстрелами. Враг ежедневно выпускает в сторону украинских позиций более 400 снарядов.
Под этот плотный огонь попадают и гражданские. Например, от вчерашнего обстрела пострадала семья из Антоновки.
Не менее сложная, по сообщению Соболевского, ситуация на оккупированных территориях. Там россияне усилили давление на гражданских и продолжают проводить фильтрацию, пытаясь заставить местных жителей получить российское гражданство.
Проблемы российской армии в Херсонской области
Не так давно оккупанты провели масштабную ротацию, и теперь их новые подразделения не очень хорошо ориентируются на местности.
"Мы располагаем информацией о том, что оккупанты подрываются на собственных минах, пытаясь восстановить свои прежние заграждения после того, как их смыла вода", – отметил Соболевский.
Украина имеет успехи в Херсонском направлении. Силы обороны ежедневно уничтожают большое количество целей на левобережье, используя ту же тактику, которая применялась при освобождении правобережья Херсонщины.
Что происходит на Херсонщине
- С осени 2022 года линия фронта пролегала по реке Днепр. Вооруженные Силы проводили десантные операции, пытаясь захватить острова в нижнем течении Днепра.
- Но 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, нанеся огромный ущерб природе и убив, только по официальным данным, 21 человека.
- При этом даже совершив военное преступление, Россия не прекращает обстрелы правобережья. Оккупанты нагло скрываются среди гражданской инфраструктуры, чтобы обезопасить себя от ответного огня.