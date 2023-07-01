Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, несмотря на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе, Вооруженные Силы делают все возможное для его освобождения.

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Что происходит на Херсонщине

Из-за того, что оккупанты вернулись на свои старые позиции, правый берег Херсонской области живет под интенсивными обстрелами. Враг ежедневно выпускает в сторону украинских позиций более 400 снарядов.

Под этот плотный огонь попадают и гражданские. Например, от вчерашнего обстрела пострадала семья из Антоновки.

Не менее сложная, по сообщению Соболевского, ситуация на оккупированных территориях. Там россияне усилили давление на гражданских и продолжают проводить фильтрацию, пытаясь заставить местных жителей получить российское гражданство.

Проблемы российской армии в Херсонской области

Не так давно оккупанты провели масштабную ротацию, и теперь их новые подразделения не очень хорошо ориентируются на местности.

"Мы располагаем информацией о том, что оккупанты подрываются на собственных минах, пытаясь восстановить свои прежние заграждения после того, как их смыла вода", – отметил Соболевский.

Украина имеет успехи в Херсонском направлении. Силы обороны ежедневно уничтожают большое количество целей на левобережье, используя ту же тактику, которая применялась при освобождении правобережья Херсонщины.

Что происходит на Херсонщине