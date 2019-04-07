Обострение на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, двое военных погибли

В течение суток 6 апреля пророссийские боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, используя запрещенное вооружение. Двое украинских воинов погибли.

Враг вел обстрелы из боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты били из минометов, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли,

– сообщают в штабе.

Украинские воины дали отпор врагу – 6 апреля трех оккупантов уничтожили, еще одного – ранили.

От начала текущих суток враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в районе населенного пункта Широкино.