Обострение на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, двое военных погибли
В течение суток 6 апреля пророссийские боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, используя запрещенное вооружение. Двое украинских воинов погибли.
Враг вел обстрелы из боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.
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В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты били из минометов, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли,
– сообщают в штабе.
Украинские воины дали отпор врагу – 6 апреля трех оккупантов уничтожили, еще одного – ранили.
От начала текущих суток враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в районе населенного пункта Широкино.