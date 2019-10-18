Обострение на Донбассе: оккупанты снова лупят из тяжелой артиллерии

Враг не применял ее уже длительное время. Впрочем, 17 октября такие обстрелы возобновились. Огонь, в частности, открывают по участку, где должно происходить разведение войск.

Так, из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров и калибра 82 миллиметра противник вероломно обстрелял второй участок разведения – Золотое-4. Об этом информирует пресс-сцентр штаба ООС.

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Кроме того, тяжелую артиллерию враг применил возле Новозвановки, Новолуганского, Лебединского, Гладосово, Водяного и Авдеевки.

Такое циничное поведение в очередной раз свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта,

– отмечают в штабе ООС.

Там также напоминают: разведение сил возможно только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.

Важно! В Трехсторонней контактной группе в Минске ранее договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. Оно должно было стартовать еще 7 октября, однако оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ Инфографика 24 канала