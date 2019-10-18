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      Обострение на Донбассе: оккупанты снова лупят из тяжелой артиллерии

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      Оккупанты снова применяют на Донбассе тяжелое вооружение
      Оккупанты снова применяют на Донбассе тяжелое вооружение / Иллюстративное фото

      Враг не применял ее уже длительное время. Впрочем, 17 октября такие обстрелы возобновились. Огонь, в частности, открывают по участку, где должно происходить разведение войск.

      Так, из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров и калибра 82 миллиметра противник вероломно обстрелял второй участок разведения – Золотое-4. Об этом информирует пресс-сцентр штаба ООС.

      Читайте также: Разведение сил на других участках Донбасса пока не планируется, – Минобороны

      Кроме того, тяжелую артиллерию враг применил возле Новозвановки, Новолуганского, Лебединского, Гладосово, Водяного и Авдеевки.

      Такое циничное поведение в очередной раз свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта,
      – отмечают в штабе ООС.

      Там также напоминают: разведение сил возможно только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.

      Важно! В Трехсторонней контактной группе в Минске ранее договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. Оно должно было стартовать еще 7 октября, однако оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции.

      карта окупованих територій Донбас
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Украина – Россия Операция Объединенных сил Разведение войск Пророссийские боевики Война на Донбассе
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