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      Загострення на Донбасі: окупанти знову гатять із важкої артилерії

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      Окупанти знову застосовують на Донбасі важке озброєння
      Окупанти знову застосовують на Донбасі важке озброєння / Ілюстративне фото

      Ворог не застосовував її вже тривалий час. Втім, 17 жовтня такі обстріли поновилися. Вогонь, зокрема, відкривають по ділянці, де має відбуватися розведення військ.

      Так, із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 міліметрів і калібру 82 міліметри противник підступно обстріляв другу ділянку розведення – Золоте-4. Про це інформує пресцентр штабу ООС.

      Читайте також: Розведення сил на інших ділянках Донбасу поки не планується, – Міноборони

      Окрім того, важку артилерію ворог застосував біля Новозванівки, Новолуганського, Лебединського, Гладосового, Водяного і Авдіївці.

      Така цинічна поведінка вкотре свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту,
      – наголошують у штабі ООС.

      Там також нагадують: розведення сил можливе лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

      Важливо! У Тристоронній контактній групі в Мінську раніше домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Воно мало стартувати ще 7 жовтня, проте окупанти досі не припиняють обстрілювати українські позиції.

      карта окупованих територій Донбас
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Зброя Розведення військ
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