15:07
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Розведення сил на інших ділянках Донбасу поки не планується, – Міноборони

      19
      Загороднюк прокоментував розведення військ на Донбасі
      Загороднюк прокоментував розведення військ на Донбасі / Ілюстративне фото

      Міністерство оборони найближчим часом не планує розведення військ на інших ділянках на Донбасі, окрім Петрівського і Золотого. Проте, бойовики досі обстрілюють ці населені пункти, через що розведення неможливе.

      Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

      Читайте також: Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії в Мінську і якими будуть наслідки

      Наразі планується розведення на двох ділянках (Золоте і Петрівське, – 24 канал). На цьому ми ставимо крапку поки що в коментарях щодо розведення. Інші розведення ми зараз не робимо,
      – наголосив міністр.

      За його словами, наразі навіть у цих пунктах ЗСУ не буде відводити війська, адже бойовики не дотримуються домовленості про семиденний режим тиші.

      Представник України в ТКГ Леонід Кучма на засіданні в Мінську заявив, що важке озброєння та техніка мають бути відведені ще з чотирьох населених пунктів на Донбасі: Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачове.

      Загороднюк додав, що після виведення підрозділів ООС із Золотого та Петрівського захист цивільного населення буде здійснюватись силами Нацполіції та інших сил безпеки.

      Підрозділи ЗСУ будуть утримуватись в готовності для негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ та у разі відновлення обстрілів займуть позиції відповідно до визначених планів,
      – запевнив глава Міноборони.

      Зауважимо, саме за цю заяву Загороднюка жорстко розкритикував Святослав Вакарчук. Лідер "Голосу" обурився, що міністр оборони відмовився коментувати можливу втрату близько 30 населених пунктів і низки ключових висот у разі розведення сил на Донбасі. 

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?

      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
      • Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.

      розведення сил на Донбасі
      Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил / 24 канал

      blog_ava
      Засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція
      сьогодні
      7847
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Розведення військ Війна на Донбасі Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      сьогодні , 14:30 За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      Михайло Гема 210
      Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
      сьогодні , 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
      Анастасія Кушпіт 208
      Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      сьогодні , 13:31 Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      Світлана Попова 3978
      Почему история мешает украинцам доверять власти
      сьогодні , 13:04 Почему история мешает украинцам доверять власти
      Павло Казарін 141
      А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
      сьогодні , 11:07 А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
      Ігор Саджениця 936
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук