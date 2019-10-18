Розведення сил на інших ділянках Донбасу поки не планується, – Міноборони

Міністерство оборони найближчим часом не планує розведення військ на інших ділянках на Донбасі, окрім Петрівського і Золотого. Проте, бойовики досі обстрілюють ці населені пункти, через що розведення неможливе.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Наразі планується розведення на двох ділянках (Золоте і Петрівське, – 24 канал). На цьому ми ставимо крапку поки що в коментарях щодо розведення. Інші розведення ми зараз не робимо,

– наголосив міністр.

За його словами, наразі навіть у цих пунктах ЗСУ не буде відводити війська, адже бойовики не дотримуються домовленості про семиденний режим тиші.

Представник України в ТКГ Леонід Кучма на засіданні в Мінську заявив, що важке озброєння та техніка мають бути відведені ще з чотирьох населених пунктів на Донбасі: Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачове.

Загороднюк додав, що після виведення підрозділів ООС із Золотого та Петрівського захист цивільного населення буде здійснюватись силами Нацполіції та інших сил безпеки.

Підрозділи ЗСУ будуть утримуватись в готовності для негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ та у разі відновлення обстрілів займуть позиції відповідно до визначених планів,

– запевнив глава Міноборони.

Зауважимо, саме за цю заяву Загороднюка жорстко розкритикував Святослав Вакарчук. Лідер "Голосу" обурився, що міністр оборони відмовився коментувати можливу втрату близько 30 населених пунктів і низки ключових висот у разі розведення сил на Донбасі.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.



Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил / 24 канал