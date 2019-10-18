Це неприпустимо, – Вакарчук розкритикував Загороднюка за відмову говорити про розведення військ

Міністр оборони Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду 18 жовтня відмовився коментувати можливу втрату близько 30 населених пунктів і низки ключових висот у разі розведення сил на Донбасі. Це обурило лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

"Він пішов від цієї відповіді. Це абсолютно неприпустимо, ви бачили на схемі розведення військ, коли ми виходимо з населених пунктів, а сепаратисти, підтримувані Росією, виходять з поля. Це ми що, додаємо безпеки нашим громадянам, коли забираємо звідти українську армію?", – сказав Вакарчук у коментарі 24 каналу.

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На запитання "хто їх захищатиме?" звучать слова про поліцейські відділи і так далі. Але хто може під час військової операції замінити безпеку, яку дають українські Збройні сили?

– додав нардеп.

Як має відбуватися процес розведення військ?

8 жовтня Загороднюк розповідав, що процес відведення військ стартує тоді, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах Петрівського та Золотого, де має відбутися відведення, та не стрілятимуть упродовж 7 діб.

Після завершення процесу розведення військ демілітаризовану зону контролюватиме українська поліція.

Зауважимо, що процес розведення військ мав стартувати ще 7 жовтня, проте цього не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють обстрілів.