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      Це неприпустимо, – Вакарчук розкритикував Загороднюка за відмову говорити про розведення військ

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      Вакарчук розкритикував Загороднюка за відмову коментувати питання розведення військ
      Вакарчук розкритикував Загороднюка за відмову коментувати питання розведення військ / Колаж 24 каналу

      Міністр оборони Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду 18 жовтня відмовився коментувати можливу втрату близько 30 населених пунктів і низки ключових висот у разі розведення сил на Донбасі. Це обурило лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

      "Він пішов від цієї відповіді. Це абсолютно неприпустимо, ви бачили на схемі розведення військ, коли ми виходимо з населених пунктів, а сепаратисти, підтримувані Росією, виходять з поля. Це ми що, додаємо безпеки нашим громадянам, коли забираємо звідти українську армію?", – сказав Вакарчук у коментарі 24 каналу.

      Читайте також: Чи вирішить розведення військ ситуацію на Донбасі: думка українців

      На запитання "хто їх захищатиме?" звучать слова про поліцейські відділи і так далі. Але хто може під час військової операції замінити безпеку, яку дають українські Збройні сили?
      – додав нардеп.

      Як має відбуватися процес розведення військ?

      8 жовтня Загороднюк розповідав, що процес відведення військ стартує тоді, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах Петрівського та Золотого, де має відбутися відведення, та не стрілятимуть упродовж 7 діб.

      Після завершення процесу розведення військ демілітаризовану зону контролюватиме українська поліція.

      Зауважимо, що процес розведення військ мав стартувати ще 7 жовтня, проте цього не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють обстрілів.

      карта розведення військ на Донбасі розведення сил мапа

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      Автор: Ірина Кошанська, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Святослав Вакарчук - новини Операція Об'єднаних сил
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