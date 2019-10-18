Это недопустимо: Вакарчук раскритиковал Загороднюка за отказ говорить о разведении войск

Министр обороны Андрей Загороднюк во время часа вопросов к правительству 18 октября отказался комментировать возможную потерю около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе. Это возмутило лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

"Он ушел от этого ответа. Это абсолютно недопустимо, вы видели на схеме разведения войск, когда мы выходим из населенных пунктов, а сепаратисты, поддерживаемые Россией, выходят с поля. Это мы что, добавляем безопасности нашим гражданам, когда забираем оттуда украинскую армию?", – сказал Вакарчук в комментарии 24 каналу.

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На вопрос "кто их будет защищать?" звучат слова о полицейских отделах и так далее. Но кто может во время военной операции заменить безопасность, которую дают украинские Вооруженные силы?

– добавил нардеп.

Как должен происходить процесс разведения войск?

8 октября Загороднюк рассказывал, что процесс отвода войск стартует тогда, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах Петровского и Золотого, где должен состояться отвод, и не будут стрелять в течение 7 суток.

После завершения процесса разведения войск демилитаризованную зону будет контролировать украинская полиция.

Заметим, что процесс разведения войск должен был стартовать еще 7 октября, однако это не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают обстрелы.