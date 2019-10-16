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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Решит ли разведение войск ситуацию на Донбассе: мнение украинцев

      104 Читати новину українською
      Опрос украинцев
      Опрос украинцев / 24 канал

      Развести силы в районе Золотого и Петровского планировали еще 7 октября. Однако этого не произошло из-за обстрелов со стороны боевиков. При этом Минобороны Украины убеждает: ВСУ технически готовы к разведению войск.

      Решит ли разведение войск ситуацию на Донбассе узнавали корреспонденты 24 канала.

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      – Нет, потому что, как только мы выведем войска – Россия введет.

      – Нет. Конфликт настолько сложен, что только военным вопросом его не решить. Исторически так было заложено, что Советский Союз русифицировал много регионов. Специально были переселены люди. Он подобную практику достаточно широко использовал и здесь надо ментально за них бороться, а не физически. Помню кадры, когда украинских военных после освобождения определенных территорий поливали грязью местные жители. То есть они этого не хотели.

      Нет. Почему я так думаю? Во-первых, видимо, воспитана в семье военного, который тоже имеет свое мнение и для меня оно авторитетное. Во-вторых, пока там люди есть это не надо быть над умным, чтобы понимать, что это сдерживает агрессию и дает им понять, что мы просто так не дадимся.

      – Я думаю, что это первый шаг, который нужно сделать, как необходимая предпосылка. Чтобы этот законсервированный конфликт решить.

      – Однозначно сказать этого не могу, потому что я не аналитик по этому вопросу. Но хотелось бы мира.

      Я думаю, что должны быть глубокие консультации для того, чтобы не было разного рода искажений. И не случилось так, что не будут учтены интересы местного населения и интересы национальной безопасности Украины.

      – Я думаю, что будет сохраняться напряжение в любом случае.

      – За 5 лет там произошло многое. У людей судьбы разрушены, контрабанда, наркотики и прочее. Понятно, что это (разведение – 24 канал), возможно, улучшит ситуацию. Однако лучше, чтобы наши вернули контроль над границей и территорией.

      – Решит ситуацию, наверное, сможет только выход вообще за пределы Украины российских войск. И все.

      Смотрите видео 24 канала:

      Что важно знать о разведении войск на Донбассе?

      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
      • Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.
      • В целом разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня.

      розведення військ, карта
      План разведения войск на Донбассе / карта 24 канала
       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Разведение войск Операция Объединенных сил
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